Sus tentáculos llegan hasta a España: así funciona la red prorrusa 'Matrioska', encargada de difundir bulos contra los demócratas en EEUU

¿En qué consiste? Vinculada a Rusia, han llegado a vincular al Partido Demócrata con la tragedia ferroviaria de Urda. Suplantan a medios consolidados, crean reportajes falsos y se aprovechan de los recortes en verificación de Trump.

A pocos días de las elecciones de mitad de mandato en EE.UU., Donald Trump enfrenta un desafío crucial, ya que los republicanos podrían sufrir por sus políticas. En este contexto, la desinformación y los bulos, como los de la 'red Matrioska' vinculada a Rusia, buscan perjudicar al Partido Demócrata. Esta red crea noticias falsas imitando medios consolidados, incluso señalando falsamente a los demócratas por la tragedia ferroviaria de Urda en España. Además, elaboran falsos reportajes televisivos para sembrar dudas y favorecer a los republicanos. Blanca Perelló de 'Newtral' advierte sobre la creciente sofisticación de estos contenidos y la preocupación por los recortes de Trump en esta área.

Quedan días para la celebración de las 'midterms'. De esas elecciones de mitad de mandato que tanto teme, y en las que tanto se juega, Donald Trump. Porque los republicanos tienen mucho que perder por las políticas de un presidente que van a ser puestas a examen y que pueden suponer un golpe tremendo para sus intereses partidistas. Y ahí, en medio de todo, aparecen los bulos y la desinformación sobre el Partido Demócrata. Aparecen la llamada 'red Matrioska'.

Vinculadas a Rusia, sus tentáculos a la hora de crear mentiras se extienden incluso a España, donde han llegado a vincular de manera falsa a los demócratas en la tragedia ferroviaria de Urda.

¿Y cómo funcionan? Su 'modus operandi' consiste en suplantar a medios consolidados, como puede ser por ejemplo 'Le Parisien', copiando sus estética para hacer pasar por verdaderas noticias totalmente falsas.

No solo operan en redes, pues ya son capaces de crear supuestos reportajes televisivos como uno en el que en un vídeo falso se afirmaba que un senador demócrata había abusado sexualmente de una empleada.

El objetivo, sembrar dudas en el proceso electoral y favorecer a los republicanos. "No es la primera vez que vemos esto", cuenta Blanca Perelló, de 'Newtral'.

"Estos contenidos cada vez presentan menos errores detectables a simple vista", expone, avisando de que existe "cierta preocupación por los recortes de Trump" en esta materia.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido