Renuncia a su cargo el jefe interino del ICE y supervisor del plan de deportación masiva de Trump

Los detalles Todd Lyons dejará su cargo oficialmente el próximo 31 de mayo. La decisión ha sido adelantada por el titular de Seguridad Nacional en un comunicado en el que se ha referido al jefe de ICE como "un gran líder".

Todd Lyons, director interino de ICE, ha renunciado tras supervisar el plan de deportación masiva de la Administración Trump. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, elogió a Lyons como un "gran líder" que ayudó a expulsar a criminales peligrosos de las comunidades estadounidenses. Mullin destacó que Lyons reactivó la agencia y mejoró la seguridad comunitaria, deseándole éxito en su futuro en el sector privado. Lyons dejará su cargo el 31 de mayo. Antes de su renuncia, testificó ante el Congreso sobre las muertes bajo custodia de ICE y los planes futuros de detención. Su salida deja vacante el puesto de director de ICE.

El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), Todd Lyons, ha presentado su carta de renuncia ante el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, luego de haber sido el encargado de supervisar el plan de deportación masiva de la Administración de Donald Trump.

La decisión de Lyons ha sido adelantada por el titular de Seguridad Nacional en un comunicado en el que se ha referido al jefe de ICE como "un gran líder". "El director Lyons ha sido un gran líder del ICE y una figura clave a la hora de ayudar a la Administración (Donald) Trump a expulsar de las comunidades estadounidenses a asesinos, violadores, pederastas, terroristas y miembros de bandas", ha destacado.

A renglón seguido, el responsable de Seguridad Nacional ha indicado que el jefe interino saliente "ha reactivado una agencia a la que no se le había permitido desempeñar su labor durante cuatro años", a la par que ha remarcado que "gracias a su liderazgo, las comunidades estadounidenses son más seguras".

"Le deseamos suerte en su próxima etapa en el sector privado", ha finalizado Mullin, explicando que Lyons dejará su cargo oficialmente el próximo 31 de mayo, en el final de la primavera de Estados Unidos.

Testificó en el Congreso

Horas antes de conocerse su renuncia, Lyons testificó ante una subcomisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, donde respondió a preguntas de los legisladores sobre el número sin precedentes de muertes bajo custodia de ICE y los planes futuros de la agencia para el espacio de detención, entre otros temas.

Medio centenar de migrantes detenidos por ICE han muerto en sus centros en lo que va del año, de acuerdo con datos oficiales.

Lyons estuvo al frente de ICE durante las redadas masivas ordenadas por la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, donde diferentes organizaciones de derechos humanos reportaron violaciones y en enero dos ciudadanos estadounidenses fallecieron por disparos de agentes migratorios en Minneapolis.

Con la salida de Lyons, el puesto para dirigir la agencia queda vacante y desde la Administración de Barack Obama (2009-2017) no se ha designado a un director de ICE votado por el Senado.

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