Reino Unido investiga posibles disparos de un buque de guerra ruso contra un yate civil en el canal de la Mancha

Los detalles El Ministerio de Defensa ruso asegura que su buque actuó "de conformidad con las normas internacionales de navegación", por lo que no hay nada ilegal en lo ocurrido. Insiste en que se tomaron "todas las medidas para prevenir el incidente".

Este martes, un incidente en el canal de la Mancha involucró a Rusia. Según medios locales, marineros de un buque de guerra ruso dispararon advertencias a un yate civil registrado en Reino Unido, que navegaba a 450 metros de distancia. Reino Unido investiga el suceso, confirmado por el Ministerio de Defensa. Medios británicos informaron que los disparos, presuntamente desde la fragata rusa Admiral Grigorovich, ocurrieron entre la isla de Wight y Normandía, sin heridos ni daños. El incidente no está relacionado con el abordaje del petrolero Smyrtos, cuyo capitán fue detenido por violar sanciones a Rusia. La Marina Real británica vigilaba al buque ruso.

Este martes se ha producido un incidente en el canal de la Mancha con Rusia como protagonista. Marineros de un buque de guerra ruso han disparado contra un yate de propiedad civil, registrado en Reino Unido. Se han lanzado varios disparos de advertencia, pues el barco navegaba a unos 450 metros de distancia en el canal de la Mancha y, según Rusia, seguía un rumbo peligroso. Reino Unido ya lo está investigando.

"El 16 de junio, la fragata rusa Admiral Grigorovic avistó en el canal un yate con bandera británica que seguía un rumbo peligroso para acercarse al buque", ha confirmado el Ministerio de Defensa ruso.

Desde dicho Ministerio, aseguran que su buque actuó "de conformidad con las normas internacionales de navegación", por lo que no hay nada ilegal en lo ocurrido. Además, según ha recogido la agencia 'RIA', han argumentado que se tomaron "todas las medidas para prevenir el incidente". Solo dispararon porque el yate no respondía a las señales hechas previamente. También intentaron, según Defensa, ponerse en contacto con la fragata británica sin que está contestara.

En esta línea, Rusia mantiene que solo se lanzaron disparos de advertencia o aviso y que, tras ellos, el yate cambió de rumbo inmediatamente. Se alejó del buque de guerra ruso.

El resto de detalles han sido publicados por medios de comunicación británicos. Los disparos, realizados desde la fragata rusa Admiral Grigorovich, se produjeron en torno a las 11:40 horas (10:40 GMT), en aguas entre la isla inglesa de Wight y la costa de Normandía (Francia). No se registraron heridos ni daños materiales.

De acuerdo con las fuentes, el suceso no estaría relacionado con el abordaje el pasado domingo por parte de las autoridades británicas, también en aguas del canal, del petrolero Smyrtos, perteneciente a la flota clandestina rusa.

El capitán de ese buque, el ciudadano indio Ajay Pant, de 38 años, fue detenido y compareció este martes ante un tribunal inglés, acusado de "suministrar o entregar directa o indirectamente por vía marítima" crudo procedente de Rusia a un tercer país, en contravención de las sanciones impuestas a Moscú tras su invasión de Ucrania en 2022.

Los buques de guerra rusos que atraviesan el canal de la Mancha son vigilados habitualmente por la Marina Real británica. En este caso, el Admiral Grigorovich estaba siendo monitorizado por el patrullero HMS Mersey, mientras que una embarcación auxiliar fue enviada al yate para recabar información sobre lo ocurrido.

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