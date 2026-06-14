Reino Unido intercepta por primera vez un petrolero de la 'flota fantasma' rusa en el Canal de la Mancha

Un petrolero de la 'flota fantasma' rusa en una imagen de archivo.

¿Qué ha pasado? El primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado esta "exitosa operación" que "propina un nuevo golpe a Rusia y recuerda a quienes alimentan la guerra de Putin en Ucrania que no tienen sitio donde esconderse".

La Marina Real británica interceptó un petrolero de la 'flota fantasma' rusa en el Canal de la Mancha, en una operación anunciada por el primer ministro Keir Starmer. Este hecho marca la primera intervención de Reino Unido contra la flota, que Rusia utiliza para evadir sanciones por la guerra en Ucrania. El carguero, llamado Smyrtos, será escoltado a la costa sur inglesa. Esta operación, realizada junto a fuerzas francesas, se suma a las más de 500 embarcaciones identificadas y sancionadas por Reino Unido. Starmer felicitó a las fuerzas armadas por su labor constante, en un contexto de críticas por la falta de financiación en defensa.

La Marina Real británica ha interceptado a primera hora de este domingo un petrolero supuestamente perteneciente a la 'flota fantasma' de Rusia (la flota de barcos -cargados con una cantidad indeterminada de crudo- que emplea Moscú para evadir las sanciones internacionales por la guerra de Ucrania) que intentaba atravesar el Canal de la Mancha.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado esta "exitosa operación" que "propina un nuevo golpe a Rusia y recuerda a quienes alimentan la guerra de (el presidente ruso, Vladimir) Putin en Ucrania que no tienen sitio donde esconderse".

La intercepción de estos barcos es un fenómeno habitual, especialmente en el Báltico, pero es la primera vez que Reino Unido se encarga de una operación de este tipo.

El ministerio de Defensa precisó después que el carguero con nombre Smyrtos será escoltado hasta las costas del sur inglés, y que forma parte de la 'flota fantasma' de 700 barcos mediante los que Rusia exporta el 75% de su petróleo y derivados.

Según las mismas fuentes, la captura de este domingo fue una operación conjunta con las fuerzas francesas. Starmer anunció el pasado marzo que las fuerzas armadas británicas tenían luz verde para abordar cualquier barco sospechoso de violar las sanciones a las exportaciones rusas, y según el ministerio de Defensa han sido más de 500 los barcos identificados y sancionados (lo que significa que no pueden atracar en puertos británicos ni ninguna compañía británica les puede dar servicios).

Asimismo, el primer ministro aprovechó para felicitar a las fuerzas armadas británicas, que llevaron a cabo la operación, por "dar seguridad a este país 24 horas al día y 365 días al año", un mensaje que cobra sentido en un momento de críticas crecientes por la infrafinanciación del sector defensa que llevó el pasado jueves a la dimisión por sorpresa del ministro de Defensa John Healey.

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