Melania Trump reaparece un mes después en medio de los rumores de un posible romance entre su marido y su asistenta: "Aquí estoy"

Melania Trump y Donald Trump en la apertura de un evento en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca

El contexto La última vez que la mujer del presidente estadounidense apareció delante de las cámaras fue en la final del Mundial que ganó España.

Melania Trump ha reaparecido tras un mes de ausencia, bromeando sobre su regreso con la frase: "Escuché que me extrañaron. Aquí estoy". Su última aparición fue en la final del Mundial que ganó España. La reaparición se produjo en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, donde se le vio junto a Donald Trump. Este regreso ocurre en medio de rumores sobre un posible romance entre Trump y su asistente, Natalie Harp, quien ha estado en el foco mediático. Harp ha sido cercana a Trump desde 2019 y su proximidad ha generado recelos en la familia del magnate.

"Buenas tardes. Escuché que me extrañaron. Aquí estoy". Con esta frase Melania Trump ha querido bromear y quitar hierro a su ausencia ante los focos del último mes. Sin ir más lejos, la última vez que la mujer del presidente estadounidense apareció delante de las cámaras fue en la final del Mundial que ganó España.

Este jueves ha reaparecido en la apertura de un evento en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, en la que se le ha visto caminar de la mano de Donald Trump. Así, ha aprovechado la ocasión para bromear: "Escuché que me extrañaron. Aquí estoy".

Estas palabras tienen lugar después de varias semanas de rumores ante su ausencia ante los focos. Y es que al mismo tiempo han surgido varios cotilleos que apuntan de un posible romance de Donald Trump con su asistenta, Natalie Harp.

Harp es una de las colaboradoras más cercanas de Trump desde 2019. De hecho, es habitual verla con el mandatario durante sus viajes a su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, los fines de semana.

No es la primera vez que su cercanía a Trump genera recelos en la propia familia del magnate. En 2023, 'The New York Times' publicó varias cartas en las que Harp aseguraba que Trump era "lo único que me importa" y le prometía "darle una alegría".

La asistenta está en el foco mediático desde este lunes después de que el senador demócrata Jon Ossoff la mencionase durante un mitin en Atlanta deslizando una supuesta relación personal muy cercana con el presidente.

"Mientras los marineros del Lincoln luchan en su guerra, mientras él agota inútilmente nuestras reservas de municiones y petróleo, el presidente se duerme durante sus reuniones, juega al golf y negocia acciones", dijo Ossoff. "No quiere hacer el trabajo. Quiere construir su salón de baile y viajar con Natalie en su palacio volador, aparentemente indefenso, regalado por el emir de Qatar", añadió, haciendo referencia a la asistente ejecutiva del líder republicano.

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