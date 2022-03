El cambio de postura del Gobierno de España- ahora en apoyo a Marruecos- sobre la autonomía del Sáhara Occidental ha suscitado el interés sobre esta zona del norte de África. ¿A quién pertenece este territorio ubicado a orillas del océano atlántico?

El Sáhara Occidental está controlado en gran parte por Marruecos. Por otro lado, su franja oriental está en manos del Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra y de Río de Oro (Frente Polisario), movimiento independentista saharaui que, desde su creación en 1973, lucha por su independencia y por el proceso de autodeterminación.

Cabe señalar que hasta 1975, el Sáhara Occidental era gestionado por España, que cedió este territorito del norte de África a Marruecos y a Mauritania. Posteriormente Mauritania se retiró, ampliando Marruecos su zona ocupada, por lo que su gobierno considera que el Sáhara Occidental está bajo su soberanía.

La ONU no dice lo mismo, pues considera a este territorio uno de los diecisiete territorios no autónomos bajo supervisión del Comité Especial de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas, según recoge Amnistía Internacional. De hecho, esta comunidad internacional no acepta los acuerdos de cesión de este territorio, pues considera, en varias resoluciones, que su futuro sólo se puede decidir por un proceso de libre determinación entre sus habitantes, que incluya, entre las opciones a votar, la de la independencia.

¿Cuál es la relación entre el Sáhara Occidental y España?

El Sáhara Occidental era parte de España. En este territorio habitaban más de 1.700 ciudadanos españoles. ¿Desde cuándo España gobernaba en el Sáhara occidental?

Desde 1884, cuando los países europeos se repartieron África en la Conferencia de Berlín. Entonces España reclamó esos 260.000 kilómetros cercanos a Canarias. Posteriormente, en los años 50 del siglo pasado, el régimen de Francisco Franco se dio cuenta de que en la zona había pesca y fosfatos y quiso aprovecharlos. Prueba de ello es que en noviembre de 1950, el dictador visitó El Aaiún junto a su mujer, Carmen Polo.

Finalmente, en los 60 llegó el fin del colonialismo. Francia, Bélgica y Reino Unido salieron de África y, al mismo tiempo, Naciones Unidas trasladó a España que el Sáhara era un territorio pendiente de descolonización. Así, en 1976 las autoridades coloniales españolas abandonaron la zona ante la Marcha Verde de Marruecos. En ese momento comenzó la guerra entre el Ejército marroquí y el Frente Polisario en la que el Rabat logró ocupar el 80% del territorito. En la actualidad el Sáhara Occidental está dividido en dos, con un muro marroquí de más de 2.700 km de largo en territorio minado para proteger el territorio ocupado. Sin embargo, miles de saharauis no viven en su país, malviven en campos de refugiados de Argelia.

¿Por qué es tan importante el Sáhara Occidental para el resto de potencias?

El Sáhara Occidental esconde muchos intereses económicos. Como hemos comentado anteriormente, de eso se dio cuenta Franco. Este territorio de unos 66.000 kilómetros cuadrados cuenta con las mayores minas de fosfatos del planeta, grandes bancos de pesca y con reservas de gas, petróleo y uranio.

¿Cuál es la postura de España sobre el Sáhara Occidental?

España ha dejado de ser neutral en el conflicto del Sáhara Occidental. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, aseguró que el ejecutivo apoya a Marruecos por considerar que su propuesta respecto al Sáhara Occidental cuenta con "la base más seria, creíble y realista para la resolución de esta disputa". Así, el Gobierno de España se muestra a favor de la iniciativa de autonomía presentada en 2007 por Marruecos.

¿En qué consiste el plan de autonomía de Marruecos?

Según el plan de autonomía para el Sáhara Occidental, este territorio del norte de África contaría con sus propios órganos legislativo, ejecutivo y judicial. Sin embargo, los dictámenes de todos ellos deberían ajustarse a los criterios nacionales.

El documento que Marruecos presentó a la ONU en 2007 contempla que el Estado cedería a la "región autónoma" ciertas competencias en materia de economía, infraestructuras, desarrollo social y cultura. Pero, otros ámbitos como defensa, relaciones exteriores o la religión recaerían bajo control del rey Mohamed VI.

Por su parte, el Frente Polisario no ve otra solución al conflicto que un referéndum de autodeterminación.