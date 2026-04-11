Por qué Trump no ha ganado en Irán: sin cambio de régimen, sin neutralizar su programa nuclear y sin destruir su armamento

Sí, pero... La Administración Trump no para de atribuirse como una "victoria abrumadora" con su Operación Fuera Épica pese a tener que haber iniciado negociaciones con los ayatolás.

La administración Trump proclama su éxito en la "Operación Furia Épica" en Irán, destacando la destrucción de la armada y fuerza aérea iraníes. Sin embargo, la realidad contradice esta narrativa triunfalista. A pesar de las afirmaciones del secretario de Guerra, Pete Hegseth, Irán mantiene la mitad de sus misiles y el cambio de régimen no se ha materializado. La muerte de Ali Jamenei no ha alterado el curso militarista de su sucesor, Mojtaba. Además, el programa nuclear iraní sigue activo, con suficiente uranio para varias armas nucleares. Estados Unidos ha debilitado su arsenal y tensado relaciones internacionales.

"Lo estamos haciendo increíblemente bien". "La Operación Furia Épica ha sido una victoria abrumadora e histórica en el campo de batalla". La Administración Trump sigue sacando pecho de su actuación en la guerra de Irán mientras se mantienen negociaciones con el régimen, pero la realidad es más bien distinta

Pero la realidad es distinta. Porque más allá de la propaganda trumpista que encabeza el secretario de Guerra, Pete Hegseth, Trump no ha conseguido neutralizar la capacidad de agresión iraní. "Usando menos del diez por ciento de la fuerza de combate estadounidense, hemos desmantelado uno de los mayores ejércitos del mundo", ha afirmado Hegseth.

Sí han conseguido destruir su armada y su fuerza aérea, pero hasta la propia inteligencia estadounidense asegura que Irán conserva la mitad de sus misiles.

Estados Unidos tampoco han logrado ese ansiado cambio de régimen que tanto buscaban. En la ofensiva sorpresa del 28 de febrero lograron acabar con Ali Jamenei, pero su sucesor (su hijo Mojtaba) sigue una política aún más militarista.

Ni siquiera han conseguido neutralizar el programa nuclear iraní, el que era principal objetivo de la guerra. "Irán tiene suficiente uranio enriquecido para diez o 16 armas nucleares. Podemos esperar pruebas nucleares en seis meses, quizá un año", afirma Robert Pape, experto en poder aéreo.

Fracasos en una contienda que ha tenido un gran coste para Estados Unidos: han debilitado su arsenal, han gastado miles de millones y han tensionado sus relaciones con la OTAN.

Y si fracasa el alto el fuego, la situación tampoco invita al optimismo: porque Trump amenazó este lunes con destruir totalmente Irán. Una amenaza que no deberíamos olvidar.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.