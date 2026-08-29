Putin, decidido a escalar la guerra con "muchas cartas en su baraja", como la de "agredir a un país vecino de la OTAN"

Los detalles Ricardo Marquina, periodista especializado en Rusia, afirma que una de las opciones es "una movilización parcial de 300.000 hombres o total" para "saturar las defensas ucranianas".

El conflicto en Ucrania sigue estancado, mientras Rusia enfrenta ataques económicos. Según Ricardo Marquina, periodista especializado en Rusia, Putin podría escalar la guerra con una movilización parcial o total de tropas, lo que genera temor entre los rusos, quienes desconfían del Kremlin. Moscú niega planes de movilización, pero la propaganda ucraniana ha avivado el miedo. El Kremlin ha amenazado a países de la OTAN que apoyan a Ucrania, lo que podría provocar una respuesta militar. Además, la visita del director de la CIA a Moscú podría ser una advertencia contra el uso de armas nucleares y acciones agresivas.

Con un frente estancado desde hace meses y unos incesantes ataques ucranianos contra la economía rusa, Putin ha decidido escalar la guerra con "muchas cartas en su baraja y ninguna buena", tal y como señala Ricardo Marquina, periodista especializado en Rusia.

En este sentido, Marquina afirma que el presidente ruso "puede escalar de muchas maneras diferentes", siendo una de ellas "una movilización parcial de 300.000 hombres o total". "Puede poner más y más soldados rusos que puedan saturar todo tipo de defensas ucranianas para, sobre los propios cadáveres rusos, avanzar", subraya.

El miedo a una nueva movilización comienza a dejar ya imágenes similares a las de 2022, cuando miles de rusos cruzaron la frontera para huir del reclutamiento. Sin embargo, Moscú niega que vaya a movilizar a más hombres, aunque, tal y como expresa el periodista especializado en Rusia, "los rusos no creen la palabra del Kremlin, lo que ha sido explotado por la propaganda ucraniana que ha alimentado el temor a una movilización inminente".

Lo que sí ha hecho ya el Kremlin es amenazar a los países de la OTAN que estén ayudando a Ucrania. Ricardo Marquina advierte al respecto de que "una carta de escalada muy peligrosa es la de agredir a un país vecino de la OTAN". "Europa y la OTAN responderán, pero tardarán entre tres y siete días en responder. En ese tiempo, Rusia podrá haber avanzado entre 30 y 100 kilómetros, y ese es un territorio que le valdrá como moneda de cambio", destaca el experto.

Precisamente, el miedo a que Rusia se plantee emplear armas nucleares tácticas en la guerra ha podido ser otro de los motivos de la sorprendente visita del director de la CIA a Moscú esta semana. De esta forma, podría tratarse de "una advertencia para que no escalen de manera nuclear dentro de Ucrania, que no hagan una movilización o que no ataquen a un país de la OTAN, porque las consecuencias serán nefastas, especialmente para Rusia", apunta Ricardo Marquina.

También se especula con que la reunión podría haber servido para sentar las bases de un futuro encuentro entre Zelenski y Putin.

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