El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sigue cumpliendo años. 70 para ser exactos, a pesar de que un empresario ruso exiliado, Alex Konanykhin, pusiese precio a su cabeza y de que algunos representantes europeos, como el ministro de exteriores de Luxemburgo, asegurasen que su muerte es la única solución para acabar con la guerra en Ucrania.

Según aseguró a laSexta Clave el profesor Pedro Rodríguez, "su finalidad es la reconstrucción del imperio ruso. Y no por una cuestión económica o terrenal". El analista de Defensa Juanjo Fernández coincidía en unas declaraciones realizadas a laSexta Columna: "Una no-victoria sería para Putin su final, no se lo perdonarían internamente, necesita vender alguna victoria, si no, está muerto".

Pero tampoco se lo perdonaría él mismo. ¿Por qué? ¿Desde dónde le viene la obsesión por reconstruir a toda costa el imperio ruso?.

¿Quién es Vladimir Putin?

Vladimir Putin fue antes que nada hijo de un combatiente de la batalla de Leningrado que creció en una ciudad devastada, San Petersburgo. Tras su paso por el colegio optó por servir a su país. Según explica él mismo en el vídeo que acompaña estas líneas, se plantó en las oficinas del KGB y pidió trabajo. Y este inicio es muy importante a la hora de entender la forma de comportarse del líder ruso. "Hay que entender que viene del KGB, mentir es su profesión, no es un pecado", explica Sylvie Bermann, embajadora de Francia en Moscú de 2017 a 2020, en declaraciones a New York Times.

Y también por eso de dime quiénes son tus amigos y te diré quién eres, pues la relación de Putin con muchos de sus hombres de confianza de hoy en día se remonta a su época en la KGB. El más importante de ellos es su consejero de seguridad, Nikolái Patrushev. Este fiel servidor del Kremlin fue subdirector cuando Putin fue nombrado director del FSB. Y con el ascenso de Putin a la presidencia, él pasó a secretario del Consejo de Seguridad, según recoge laSexta Clave.

Por su parte, Serguéi Naryshkin, jefe de los espías de Rusia en el exterior, también es una de las figuras más cercanas de Putin. Al igual que él, trabajó como espía, pero, en su caso, desde Bruselas. Allí fue delatado por un compañero que se cambió de bando y volvió a Alemania. Actualmente es uno de los encargados de manipular a la sociedad rusa a través del control de la historia oficial del país. También espía, Alexander Bortnikov vigila los peligros exteriores para Rusia y los interiores para Putin como director del FSB.

Como espía del KGB, Putin fue enviado a la Alemania del Este pero, cuando el muro cayó se pasó a la política. Allí empezó su ascenso hacia el poder. El expresidente de Rusia, Borís Yeltsin, le convirtió en el máximo responsable de seguridad de Rusia. A finales de los 90, empezó a tirar de mano dura. Lo hizo en la Guerra de Chechenia, prometiendo eliminar a los rebeldes chechenos. Promesa que cumplió.

Putin: de guerra en guerra

Y de esta forma se estrenó como mandatario. Lo hizo en agosto de 1999. Chechenia formaba parte de la Unión Soviética desde que proclamo su independencia en el 1991, en contra de los deseos de Rusia. Así, el país llevó a cabo una primera intervención militar entre el 1994 y el 1996. Sin embargo, la definitiva fue con Putin al frente del poder y la aplicación de la 'Doctrina Grozni'. O lo que es lo mismo: destrucción y más destrucción. La ciudad fue bombardeada hasta que no quedó ningún edificio en pie, ni ningún sitio en el que la resistencia pueda ocultarse o defenderse, según recoge Al Rojo Vivo.

Una vez todo destruido, colocaron a un presidente afín al frente y siguieron haciendo de las suyas: más guerras. Esta vez en Georgia, territorio que una república soviética cada vez más próxima a la Unión Europea y con varias regiones separatistas prorrusas: Osetia del Sur y Abjasia. La de allí fue una guerra rápida: una semana. La federación rusa apoyaba a los separatistas de Abjasia y Osetia, cuando Georgia intentó recuperar esos territorios, Putin lazó una fuerte ofensiva. Un ataque de cinco días con cientos de muertos.

Los muertos del conflicto de la frontera de Ucrania con Rusia, iniciado en 2014, son muchos más: 14.000, según la ONU. Rusia inició la guerra argumentando que la mayor parte de la población de Crimea apoyaba su entrada. La población respondió afirmativamente a un referéndum, no reconocido por Ucrania ni tampoco por la comunidad internacional, sobre la unión a Rusia. Sin embargo, el conflicto se extendió al Donbás y no terminó. De hecho, está relacionado con la actual Guerra en Ucrania.

Pero no son los únicos conflictos que ha dirigido Putin, pues la Unión Europea y organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado que Rusia está detrás del Wagner Group, un grupo de unos 5.000 mercenarios rusos y extranjeros que han participado en conflictos a nivel global en los que Rusia tenía intereses estratégicos, según recoge laSexta Clave.

¿Cómo llegó Putin a presidente de Rusia?

Sin embargo, desde el Kremlin lo desmienten, como hacen con la mayoría de las informaciones que vienen de Europa. Pero también con las que vienen del propio país, pues si hay algo característico del gobierno de Putin es la manipulación y la estrategia. Pero la sucia. Y desde sus inicios, según recoge este artículo de laSexta.

A finales de 1999, la repentina dimisión de Boris Yeltsin por un escándalo de corrupción llevó a Putin a ocupar de forma interina la Presidencia de la Federación de Rusia, conservando a su vez el puesto de jefe de Gobierno. En marzo del año 2000 se alzaócon el triunfo en las elecciones presidenciales, asumiendo el cargo hasta 2004 y, después, hasta 2008 tras revalidar los apoyos en unos nuevos comicios. En 2018 las cosas cambiaron: Putin abandonó la Presidencia de Rusia y se convirtió en primer ministro de la nación, pues la Constitución de la Federación de Rusia no permitía ampliar su cargo como máximo responsable del país más de cuatro años. Así quedaba recogido, de forma escueta, en el tercer punto del Artículo 81 de la Constitución de la Federación de Rusia: "Una misma persona no puede cumplir más de dos mandatos seguidos".

Por ello, Dmitri Medvédev, hombre de confianza de Putin, ganó las elecciones y se convierte en Presidente de Rusia. La oposición acusó a Putin de maniobrar para que Medvédev le 'guarde' el puesto de cara a las siguientes elecciones. Y así fue. Medvedev presentó oficialmente las enmiendas constitucionales para extender los mandatos presidenciales y parlamentarios a seis años a partir de la siguiente legislatura.

De este modo, en 2012 se coronó con una amplia victoria y, de nuevo, entre duras acusaciones de fraude electoral - ahora, además, con una duración de seis años y con la posibilidad de ser reelegido por otros seis - recuperó el liderazgo de Rusia. Esta vez hasta 2018, cuando fue reelegido por cuarta vez con su mejor resultado hasta la fecha: más del 75% de los votos. Dado que ya no podría volver a ser elegido presidente, optó por cambiar las normas. En julio de 2020, casi toda Rusia votó en un referéndum a favor de un paquete de hasta 200 enmiendas - entre las que se incluye una que aumentará el poder adquisitivo de la clase trabajadora - que recogían lo siguiente: solo Putin podrá volver a presentarse dos mandatos más cuando en 2024 termine su cuarta legislatura. Es decir, el líder ruso tiene asegurado su puesto hasta 2036.

¿Cómo es Putin?

Esto implica que, si todo sigue igual, Rusia continuará bajo su poder catorce años más, si las sospechas sobre su enfermedad se quedan en eso, en sospechas. Y con él la manipulación de los jóvenes, la censura de los medios de comunicación y la venganza para todo aquel que se ponga en su camino.

Para el psicólogo forense Javier Urra Rusia tendría al frente "a ese ese niño que se sabe no querido pero que le temen". Alguien inseguro que no soporta al débil. "Cuando una persona tiene que demostrarse tanto es porque tiene en el fondo algún tipo de inseguridad", aseguró en Más Vale Tarde. Así, detrás de ese hombre amante de los deportes y de los perros y capaz de bromear con expandir las fronteras de su país, se encuentra una persona "absolutamente impredecible", señaló en El Objetivo Rafael Dávila, general de División retirado.

"Nosotros en el argot militar decimos que un general predecible es un general derrotado. Hay que tener esto en cuenta. Ya hace tiempo, en el arte de la guerra, se decía:'conócete a tí mismo y conoce al enemigo'. Putin es un hombre primario, muy peligroso", sentenció el experto militar. "Hay que enfrentarle, pero no humillarle", aseguró Urra.