La amenaza nuclear de Putin preocupa a la comunidad internacional. El general Dávila ha explicado en El Objetivo cuál es el riesgo real de que Rusia pueda utilizar armas nucleares en la guerra de Ucrania. "La situación se va agravando por momentos", ha explicado el militar, que ha indicado que "estamos sentados en un polvorín".

Las continuas contraofensivas de Ucrania en los territorios previamente ocupados por Rusia han aumentado el riesgo de la amenaza nuclear, según detalla el experto: "El mundo va a absolutamente distinto, no hay vuelta atrás". "Estoy convencido de que Putin si no tuviera el arma nuclear no habría nunca arrasado Ucrania porque habría sido arrasado por la OTAN", ha añadido Dávila, que ha asegurado que tiene el poder de usar armas nucleares en Ucrania "o en cualquier otro sitio".

En este sentido, ha destacado que ya hay "rumores" de que en Rusia se están repartiendo pastillas de yodo para poder sobrevivir ante un ataque nuclear. Puedes escuchar su preocupante análisis en el vídeo principal de esta noticia.