Barco de Kuwait
Un proyectil iraní impacta contra un petrolero lleno de crudo en el puerto de Dubái
Sí, pero... Las autoridades dubaitíes confirmaron que sus equipos gestionaron con éxito el incidente, sin que se produjeran derrames de petróleo ni heridos tras el ataque a la embarcación kuwaití.
Un petrolero kuwaití lleno de crudo fue impactado por un proyectil lanzado desde Irán mientras estaba en el puerto de Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Aunque el ataque provocó un incendio y daños materiales, no hubo derrames de crudo ni heridos, según confirmaron las autoridades de Dubái, quienes gestionaron con éxito el incidente. El proyectil fue atribuido a Irán, y el petrolero tenía como destino China. Yago Rodríguez, en Al Rojo Vivo, sugirió que el ataque podría deberse a problemas de mando y control en Irán. Dubái, conocido por su imagen de nodo portuario y turístico, podría haber sufrido graves daños reputacionales de haberse producido un derrame.
Un petrolero kuwaití que iba lleno de crudo ha recibido la madrugada de este martes el impacto de un proyectil lanzado desde Irán mientras estaba en el puerto de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, aunque el impacto no ha provocado un derramamiento de crudo en el agua.
En un primer momento, la Corporación Petrolera de Kuwait aseguró que una de sus embarcaciones había sufrido un ataque durante la madrugada, uno que provocó un incendio y varios daños materiales en la embarcación, alertando de que podrían resultar en un derrame de crudo.
Además de que el proyectil fue atribuido a Irán, también se informó de que el petrolero estaba completamente cargado de crudo en el momento del ataque.
No obstante, las autoridades de Dubái han confirmado que no hay heridos ni derrames provocadas por el ataque. Según ha explicado la oficina de prensa de Dubái, las autoridades confirmaron que sus equipos gestionaron con éxito el incidente, sin que se produjeran derrames de petróleo ni heridos, después de que se alertara de que los daños en el petrolero podrían provocar un vertido de crudo.
Mientras tanto, en Al Rojo Vivo, Yago Rodríguez ha explicado por qué Irán habría realizado este ataque cuando, además, la embarcación tenía como destino China: "Puede haber un problema de mando y control. Al final estás sometido a bombardeos, el mando se pone en modo submarino, limita el número de comunicaciones que hace y tiene a sus unidades operando sin mucha información".
"Lo cierto es que Dubái ha vivido de construir una imagen de nodo para la aviación y también portuario y de un lugar para visitar de manera turística y una sede de negocio. Una mancha de crudo en las costas de Dubái es una de las cosas más dañinas que se le puede hacer a esa ciudad", ha añadido el director de 'The Political Room'.
