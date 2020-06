Nueva jornada de protestas en EEUU por el caso George Floyd. Una vez más, las movilizaciones y protestas pacíficas se han sucedido por varias ciudades. No osbtante, también se han producido duros enfrentamientos, incluyendo cargas policiales con gases.

En, las escenas más complicadas se registraron, en los alrededores de la plaza Cadman, Fulton y Borough Hall, donde la Policía actuó con contundencia y empleó. Algunos de los testigos han compartido vídeos de lo sucedido en redes sociales:

Al menos 90 personas han sido detenidas en Nueva York durante la noche, según ha comunicado la Policía.

Además, según informa Reuters, un oficial de policía de Nueva York recibió un disparo y otro agente fue apuñalado en Brooklyn. Ambos resultaron heridos cerca de las avenidas Church y Flatbush en Brooklyn cuando un sospechoso se acercó a un oficial y atacó. 'New York Post' asegura que el sospechoso también recibió un disparo. No osbtante, según la Policía, no estaba claro si este ataque está relacionado con las protestas. No se ha revelado los nombres y condiciones de los agentes.

Estos incidentes en Brooklyn llegaron tras una larga jornada de pacíficas protestas por toda la ciudad. Así, miles de personas se concentraron a las puertas de la residencia del alcalde. Según detalla la Agencia EFE, delante de la vivienda reinó un rotundo silencio durante más de 20 minutos. Un aplauso rompió finalmente el silencio, tras el que Patrick Bobilin, organizador de esta convocatoria, llamó a la solidaridad étnica en un discurso repetido frase a frase por todos los presentes.