De la protesta pacífica a la comisaría en cuestión de minutos: así fue el arresto en directo de una activista anti Trump

Los detalles Jessica Plichta, de 22 años, asegura que la trataron "como a una delincuente" mientras protestaba pacíficamente. Fue la única arrestada entre más de 200 manifestantes contra la intervención de EE. UU. en Venezuela y denuncia que su detención fue un aviso para quienes critican a Trump.

Durante una entrevista, Jessica Plitcha, una activista de 22 años, fue arrestada por dos policías mientras criticaba la política de Donald Trump. Plitcha, quien había organizado una protesta pacífica con más de 200 personas contra el ataque de Estados Unidos a Venezuela, fue detenida por desacato y obstrucción del tráfico. Antes de ser arrestada, expresó su rechazo a combatir a Venezuela por petróleo. Tras ser liberada tres horas después, relató su experiencia en la comisaría.

Todo ocurrió ante las cámaras de televisión. En mitad de una entrevista, dos agentes de policía interrumpen la escena y detienen a la activista que estaba criticando la política de Donald Trump. No había terminado de hablar cuando ya la estaban esposando.

La joven es Jessica Plitcha, una profesora de 22 años y activista que había organizado una protesta contra el ataque de Estados Unidos a Venezuela. Lo hacía junto a más de 200 personas, en una manifestación pacífica.

Justo antes de ser arrestada, denunciaba los motivos de esa intervención: "No queremos combatir a Venezuela por petróleo. No queremos que envíen a nuestros amigos y familias a Venezuela para que los maten por petróleo". Mientras se la llevan, se escucha: "¡No me estoy resistiendo, estoy yendo de manera pacífica!"

Los agentes la escoltan hasta el coche policial como si se tratara de una delincuente peligrosa. Según el comunicado oficial de la policía, fue detenida por desacato y obstrucción del tráfico.

Jessica lo tiene claro: su arresto fue un aviso para cualquiera que se atreva a criticar a la Administración Trump. "En cuanto se encendió la luz de la cámara, dos policías se acercaron a mí y me dijeron: pon las manos en la cabeza, estás arrestada".

Tres horas después, queda en libertad y relata cómo fue su paso por comisaría: "Me cachearon, me quitaron mis pertenencias, me metieron en el coche policial sin abrocharme el cinturón de seguridad y me llevaron al calabozo del condado de Kent".

De las más de 200 personas que participaron en la protesta, Jessica fue la única detenida. Aun así, defiende el derecho a salir a la calle: "Habrá quien diga que una marcha es algo terrible, pero una protesta pacífica es mucho más pacífica que la violencia que está creciendo en el mundo".

Un arresto que no parece casual, sino la consecuencia de alzarse contra el poder y criticar al presidente. Y todo, en directo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.