Se forra a costa de Maduro: un hombre que apostó a su captura gana más de 400.000 dólares

¿Por qué es importante? Un hombre apostó más de 30.000 dólares a que Maduro sería capturado pocas horas antes de que ocurriera. Su jugada se ha traducido en un premio de 436.0000 dólares que la casa de apuestas no quiere pagar.

Un estadounidense apostó más de 30.000 dólares en Polymarket a que Nicolás Maduro sería capturado, ganando un premio de 436.000 dólares. Se sospecha que recibió un chivatazo de la Administración Trump, lo que ha generado controversia. La casa de apuestas se niega a pagar, argumentando que el Gobierno negó que fuera una invasión. Polymarket permite apostar sobre cualquier evento futuro, desde series de televisión hasta eventos políticos. La identidad del apostador sigue sin revelarse, y medios como CBS sugieren que el soplo podría implicar a Seguridad Nacional. Las autoridades aún deben decidir sobre el pago del premio.

Detrás de cada evento histórico siempre hay historias curiosas, como la de un estadounidense, cuya identidad no ha sido revelada, que apostó más de 30.000 dólares a que Maduro iba a ser capturado horas antes de que sucediese. Todo apunta a que recibió un chivatazo de la propia Administración Trump. Por su parte, la casa de apuestas no quiere pagar el bote de más de 400.000 dólares que ha generado, se aferran a que el Gobierno negó que fuese una invasión.

Polymarket es el portal en cuestión y en él se puede jugar por lo que sea: desde si existe un capítulo secreto de Stranger Things, incluso si Jesucristo reaparecerá antes de 2027. "Es una web donde básicamente puedes apostar por cualquier evento, sobre cualquier pregunta sobre el futuro", ha asegurado su CEO, Shayne Coplan.

Por supuesto, también se puede especular con cuál será el futuro penal para Maduroy qué ocurrirá en Venezuela, hecho del que se aprovechó el misterioso jugador que arriesgó más de 30.000 dólares a que el líder venezolano sería capturado antes de que eso ocurriera. Su órdago se ha traducido en un premio de 436.000 dólares. Una coincidencia tan extraña por la que algunos medios aseguran que el chivatazo podría venir del entorno de Trump. "Un posible soplo que podría implicar a Seguridad Nacional", ha afirmado la cadena 'CBS'.

No obstante, no fue el único que envidó a esta posibilidad y todos quieren cobrar. Sin embargo, la casa de apuestas no quiere pagar, se agarran a que el propio Gobierno negó que fuese una invasión y que, por lo tanto, la banca gana. "Eso no fue una invasión, no fue una operación militar de larga duración", aseguró el secretario de Estado, Marco Rubio.

Con todo, habrá que esperar para ver qué decisión adoptan las autoridades; si se revela la identidad del premiado y si se conoce quién fue la posible fuente.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.