La UE ofrece a Trump un acuerdo de "aranceles cero por cero" al comercio de bienes industriales

La Unión Europea sigue apostando por la vía diplomática para evitar una guerra comercial con Estados Unidos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, le ha ofrecido a Donald Trump este lunes la retirada de todos los aranceles a los bienes industriales con la condición de que Washington también lo haga.

"Estamos dispuestos a negociar con Estados Unidos. De hecho, hemos ofrecido aranceles cero por cero para los bienes industriales, como hemos hecho con éxito con muchos otros socios comerciales", ha asegurado Von der Leyen en una comparecencia ante los medios de comunicación este lunes en Bruselas.

Esta propuesta de Von der Leyen se enmarca en las negociaciones que está llevando a cabo Maros Sefcovic, comisario de Comercio de la Comisión Europea, con su homólogo estadounidense. La última reunión, que tuvo lugar el pasado viernes, terminó sin un acuerdo para retirar los aranceles de un 20% que Trump impuso a todos los productos europeos.

No obstante, pese a su oferta de "aranceles cero", Von der Leyen ha recalcado que la Unión Europea no descarta responder a Trump con aranceles recíprocos si no elimina las barreras al comercio con los Estados miembros: "Europa siempre está dispuesta a un buen trato, pero también estamos preparados para responder con contramedidas y defender nuestros intereses".

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha mostrado su apoyo a la propuesta de Von der Leyen tras la reunión extraordinaria de ministros de Comercio en Luxemburgo. "Estamos abiertos a llegar a un acuerdo y queremos lanzar el mensaje a todos nuestros socios que la UE es un socio estable y fiable", ha declarado Cuerpo.