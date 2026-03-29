Profanan la tumba de la modelo italiana Pamela Genini y roban su cabeza y otras partes del cuerpo

Los detalles Gianluca Soncin, su expareja, mató a la joven. Ahora, la historia añade un giro aún más macabro.

Pamela Genini, una modelo y emprendedora italiana de 29 años, fue asesinada por su expareja, Gianluca Soncin, en octubre. El crimen ocurrió en el balcón de su apartamento en Milán, donde Soncin pudo entrar con una copia de las llaves. Recientemente, la historia ha dado un giro macabro: la tumba de Genini fue profanada, y se descubrió que faltaban partes de su cuerpo, incluida la cabeza. La Fiscalía de Bérgamo ha iniciado una investigación, y la policía sospecha que al menos tres o cuatro personas podrían estar involucradas en este delito, que en Italia podría conllevar hasta siete años de cárcel.

Pamela Genini era una modelo y emprendedora italiana de 29 años que el pasado mes de octubre fue asesinada por su expareja, Gianluca Soncin, quien fue detenido poco después del crimen. Todo ocurrió en el balcón de su apartamento de Milán.

Ahora, la historia añade un nuevo giro aún más macabro, ya que la tumba de Pamela Genini ha sido profanada. Fueron los propios trabajadores del cementerio los que lo descubrieron cuando iban a trasladar el féretro de Genini a su lugar de descanso definitivo.

Sin embargo, lo que se encontraron fue realmente estremecedor: faltaban partes del cuerpo, entre las que se encontraba la cabeza.

La Fiscalía de Bérgamo ha abierto una investigación, aunque todo apunta a que fue una profanación planificada, un delito que en Italia conllevaría siete años de cárcel.

La Policía sospecha de que al menos tres o cuatro personas estarían involucradas en este nuevo episodio de un caso, ya de por sí, terrible.

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