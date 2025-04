Primeras reacciones internacionales al anuncio de Putin de una tregua de Pascua: "Es propaganda"

Comienzan a llegar las primeras reacciones a la tregua de 30 horas decretada este sábado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y que ha entrado en vigor a las 18:00 horas locales -17:00 horas española- y que se extenderá hasta la madrugada del lunes. Concretamente hasta las 00:00 horas del lunes 21 de abril -23:00 españolas-.

La primera reacción ha sido la del ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha, quien no ha dado un claro "sí" o "no" a si la aceptan. Eso sí, destaca que "no se puede confiar en la palabra" del ruso. "Desafortunadamente, tenemos un largo historial de que sus declaraciones no se corresponden con sus acciones", ha criticado.

En la misma línea, ha agregado que este alto el fuego podría asemejarse a la tregua energética decretada el pasado 18 de marzo y que, según apuntan los ucranianos, el Kremlin la violó hasta en un centenar de ocasiones. Prefirieron "aumentar el terror contra Ucrania", ha señalado Sybiha.

"Putin ha hecho declaraciones sobre su supuesta disposición a un alto el fuego de 30 horas, en lugar de 30 días", ha recriminado el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania al ruso, a quien ha pedido un alto el fuego en todas las direcciones. También ha animado a los aliados de Ucrania y a la comunidad internacional a mantenerse a alerta.

El ministro de Asuntos Exteriores de la República Checa, Jan Lipavský, también ha reaccionado y ha llamado a la gente a no caer "en la propaganda [de Putin]" y ha hecho referencia a las acusaciones que ha lanzado el presidente Zelenski tan solo unos minutos después de que se anunciara la tregua. Y, es que, han sonado las alarmas antiaéreas en Ucrania. "Está jugando con vidas humanas", ha acusado el ucraniano.