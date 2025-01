Primera crisis diplomática de Trump: Colombia cede y acepta los términos del republicano para las deportaciones

Siete días lleva Donald Trump en la Casa Blanca desde que fue reelegido como presidente estadounidense. Una semana en la que sus polémicas decisiones no han dejado indiferente a nadie y en la que también ha tenido lugar la primera crisis diplomática de su segundo mandato. Todo a raíz de las deportaciones de migrantes a las que Colombia se negó este domingo. Horas después, Gustavo Petro aceptó las condiciones de Trump entre amenazas de sanciones y aranceles de ambas partes.

En concreto, el Gobierno de Petro rechazó a "aceptar dos vuelos de repatriación que había autorizado previamente", indicó la Administración Trump en un comunicado. Un posicionamiento que provocó que el presidente republicano amenazara con la imposición de aranceles del 25% sobre todos los productos colombianos, tarifa que se elevará al 50% dentro de una semana. Por su parte, las autoridades colombianos también anunciaron aranceles del 25%.

Si bien, Trump fue más allá de los términos comerciales, pues también habló de la revocación de visas para los altos cargos del Gobierno colombiano y sus familias. Además, ordenó inspecciones reforzadas en las aduanas y los controles fronterizos para "todos" los ciudadanos y mercancías colombianas, así como la "imposición total" de sanciones fiscales, bancarias y financieras a Colombia.

Unas siete horas después, la escalada de represalias entre mandatarios parece haberse frenado con un acuerdo que ha anunciado durante la madrugada la misma Casa Blanca, en el que ha prometido seguir utilizando aviones militares de transporte para deportar a personas indocumentadas a sus países de origen.

Precisamente, fue el uso de este tipo de aeronaves lo que provocó la negativa del presidente de Colombia, al considerar que se estaba tratando a los migrantes "como delincuentes". "Los EE.UU. no pueden tratar como delincuentes a los migrantes colombianos. Desautorizo la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos a nuestro territorio. Los EE.UU. deben establecer un protocolo de tratamiento digno a los migrantes antes que los recibamos nosotros", manifestó Petro en un mensaje en su cuenta de X.

En esa línea, argumentó que hizo "devolver los aviones militares estadounidenses que venían con migrantes colombianos", porque "un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece": "No puedo hacer que los migrantes (se) queden en un país que no los quiere, pero si ese país los devuelve debe ser con dignidad y respeto con ellos y con nuestro país", sostuvo. Por esa razón, el mandatario exigió que estas personas fueran enviadas "en aviones civiles, sin trato de delincuentes", porque "Colombia se respeta".

Palabras que quedan en saco roto después de que la Casa Blanca apuntase en el comunicado emitido este domingo que "el Gobierno de Colombia está de acuerdo con todos los términos del presidente Trump, incluida la aceptación sin restricciones de todos los ilegales extranjeros de Colombia retornados desde Estados Unidos, incluidos los aviones militares, sin limitaciones o retrasos".

De esta manera, los aranceles prometidos por Donald Trump contra las importaciones colombianas y las sanciones "no se firmarán, a no ser que Colombia no honre este acuerdo", reza el severo escrito. Eso sí, los estadounidenses se guardan un as bajo la manga, puesto que "las restricciones de visados emitidos por el Departamento de Estado y las inspecciones reforzadas de Aduanas y de Protección Fronteriza se mantendrán en efecto hasta que el primer avión cargado de deportados colombianos regrese con éxito", reza el comunicado.

"El presidente Trump continuará protegiendo con fuerza la soberanía de nuestra nación y espera que otras naciones del mundo cooperen por completo y acepten las deportaciones de sus ciudadanos ilegalmente presentes en los Estados Unidos", señala el comunicado firmado por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

En esa línea, cabe destacar que Estados Unidos es el primer socio comercial de Colombia, mientras que para Estados Unidos el país latinoamericano, que exporta a los norteamericanos sobre todo petróleo refinado, oro, aluminio, carbón, café o flores, es el 23. Aunque es un importante comprador de maíz estadounidense.