La Policía de Nueva York ha irrumpido la noche de este martes (horario estadounidense) en el edificio de la Universidad de Columbia ocupado horas antes por los estudiantes propalestinos en un operativo de desalojo que se ha saldado con decenas de detenciones.

Los policías utilizaron una grúa para ingresar al edificio desde el segundo piso ya que los estudiantes habían alzado barricadas en las entradas principales. Tras la entrada de los agentes, los estudiantes no ofrecieron resistencia y fueron detenidos uno a uno y luego trasladados a dependencias policiales en varios autobuses, según ha informado 'The New York Times'.