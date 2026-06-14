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La Policía británica detiene durante varias horas al agitador ultra Tommy Robinson

Los detalles Según ha publicado el propio Robinson, su detención se ha realizado en aplicación de la ley antiterrorista de 2019.

Imagen de archivo del agitador ultra Tommy RobinsonImagen de archivo del agitador ultra Tommy RobinsonEuropa Press
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La Policía británica detuvo este sábado durante varias horas al activista ultraderechista Tommy Robinson en aplicación de la ley antiterrorista de 2019, según ha explicado él mismo en sus redes sociales.

"Vuelvo a ser un terrorista", ha publicado el agitador ultra antes de lanzar una campaña de microfinanciación a través de X que le ayude a pagar su defensa en caso de que se presenten cargos contra él, algo que la Policía aún no ha confirmado.

La detención se produjo en el aeropuerto londinense de Heathrow, y Robinson ha detallado que le habían dejado libre a las tres horas, pero los agentes le confiscaron su teléfono.

Un administrador de la cuenta de Robinson en X (donde él cuenta con dos millones de seguidores) ha mostrado los documentos que justificaron su detención, entre ellos la mención al artículo 3 de esa ley antiterrorista de 2019 que menciona los "actores que tienen que viajar para planificar, preparar y llevar a cabo acciones hostiles".

Robinson, que a sus 43 años ya ha estado cinco veces en la cárcel, dijo a través de ese administrador que la detención era "un ataque a la libertad de expresión y al periodismo de investigación".

Esta semana, mientras arengaba a sus seguidores a participar en concentraciones contra la inmigración en Belfast, se supo que acaba de estar en Rusia, donde se reunió con Errol Musk, padre del magnate estadounidense Elon Musk, en un hotel moscovita.

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