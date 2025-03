La polémica reunión de Musk en el Pentágono desata las sospechas sobre planes en caso de guerra con China

Elon Musk sigue en el centro de la escena global, esta vez no por sus innovaciones tecnológicas, sino por sus movimientos en el ámbito político. El magnate ha visitado este viernes el Pentágono para reunirse con su responsable, Pete Hegseth, en un encuentro que ha generado gran controversia.

Según 'The New York Times', Musk habría recibido una sesión informativa sobre uno de los secretos mejor guardados y más sensibles del Departamento de Defensa de EE.UU.: los planes estratégicos en caso de un conflicto armado con China. La posibilidad de que el empresario, con importantes intereses comerciales en ese país asiático, accediera a información de seguridad nacional ha encendido las alarmas.

La primera reacción de Donald Trump llegó, como de costumbre, a través de un mensaje en la red social Truth Social, donde negó rotundamente que Elon Musk hubiera recibido información clasificada y desestimó cualquier posibilidad de que el magnate filtrara datos sensibles a Pekín. "Las noticias falsas son el enemigo del pueblo, y Elon no está siendo informado de nada sobre China por parte del Departamento de Defensa", afirmó Trump. Además, arremetió contra 'The New York Times', calificándolo como "uno de los medios más imprecisos y deshonestos del mundo".

Sin embargo, ante la evidencia, la administración tuvo que rectificar su postura. Finalmente, argumentaron que la reunión se limitó exclusivamente a cuestiones de recorte de gastos y eficiencia presupuestaria.

Durante la misma comparecencia, el presidente de Estados Unidos también ha abordado el conflicto entre Rusia y Ucrania. Aseguró que "muy pronto tendremos un alto al fuego y un acuerdo", en referencia a las negociaciones en curso sobre la división territorial. Además, destacó el papel crucial de su país como mediador en el conflicto: "El presidente Putin, sin Estados Unidos, no estaría preocupado".