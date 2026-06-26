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Entre la esperanza y la desesperación

"Necesitamos ayuda, tenemos esperanza": aumenta la angustia entre los españoles con familiares en Venezuela tras los terremotos

Los detalles En medio del drama, una noticia ha devuelto algo de esperanza: Lucy ha sido rescatada con vida entre los escombros. Sus hijos, que viven en España, recibieron con alivio la confirmación de que había sobrevivido.

"Necesitamos ayuda, tenemos esperanza": aumenta la angustia entre los españoles con familiares en Venezuela tras los terremotos.
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Las horas pasan y la angustia crece para decenas de familias españolas que esperan noticias de sus seres queridos tras los graves terremotos ocurridos en Venezuela. El balance provisional deja tres fallecidos y al menos 99 españoles continúan sin localizar, mientras los equipos de rescate trabajan contrarreloj entre los escombros.

Una de las desaparecidas es María del Coro Barriola, una guipuzcoana de 81 años nacida en San Sebastián. Aunque emigró hace décadas a territorio venezolano junto a su familia, nunca perdió el contacto con sus raíces. Trabajó durante años como odontóloga en La Guaira y residía sola en un apartamento del edificio Bahía Mar, en la zona de Los Corales.

Su familia, repartida entre San Sebastián y Madrid, vive pendiente de cualquier noticia. Minutos antes de los seísmos habían hablado con ella por teléfono y nada hacía presagiar la tragedia.

"Habíamos hablado con ella unos minutos antes del temblor. Estaba sola en casa", explica una de sus sobrinas. Ahora solo piden más medios para acelerar las labores de búsqueda: "Necesitamos ayuda. Tenemos esperanza. Hay que encontrarla", reclaman.

Entre los españoles desaparecidos también se encuentra Jon Sustacha, un ingeniero bilbaíno de 69 años cuyos hijos residen en Canadá. Su familia permanece a la espera de información oficial mientras continúan las tareas de rescate.

La incertidumbre también golpea a quienes, aunque viven en España, mantienen a toda su familia en Venezuela. Es el caso de Francis, residente en Valencia, que no consigue contactar con varios familiares, entre ellos su hermano Jony, trabajador del puerto de La Guaira: "No sabemos absolutamente nada", lamenta entre la desesperación. Reconoce que toda la familia vive "agobiada, en vilo total", aunque intenta mantener la esperanza. "Lo que quiero saber es que está bien, que está vivo", asegura.

También José Antonio y Anabel buscan desesperadamente noticias de sus familiares atrapados en la zona afectada. En medio del drama, una noticia ha devuelto algo de esperanza: Lucy ha sido rescatada con vida entre los escombros. Sus hijos, que viven en España, recibieron con alivio la confirmación de que había sobrevivido.

Las próximas horas serán decisivas para las labores de búsqueda. Mientras continúan los trabajos de los equipos de emergencia, decenas de familias, tanto en España como en Venezuela, siguen pendientes del teléfono con un único deseo: recibir la llamada que confirme que sus seres queridos están a salvo.

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