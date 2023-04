Un reto viral en TikTok ya se ha cobrado la muerte de un adolescente estadounidense. Jacob Stevens, un niño estadounidense de tan solo 13 años, ha muerto tras estar seis días hospitalizado después de participar en el "Benadryl Challenge". Este es un desafío viral que consiste en ingerir este antihistamínico hasta alucinar.

Los jóvenes que han probado hacer el reto acaban con dificultades respiratorias y son incapaces de controlar sus movimientos. Incluso les cuesta mantenerse despiertos. A pesar de ello, intentan aguantar para superar el desafío. "Me siento muy rara, muy cansada, pero escuché que tienes que superar el cansancio para sentirte bien", explica una joven.

Este peligrosísimo reto se ha vuelto viral: Stevens se tomó entre 12 y 14 pastillas, cuando la dosis recomendada es de una cada seis horas. Esto fue demasiado para su cuerpo, empezó a convulsionar y acabó entrando en coma. Después de seis días lo desconectaron.

El padre del menor, Justin Stevens, cuenta que "cuando lo hizo, todo vino a la vez y fue demasiado para su cuerpo". Su abuela, Dianna Stevens, asegura que su nieto no tenía ningún tipo de actividad cerebral: "No había cerebro para escanear, no había nada allí. Dijeron que podíamos mantenerlo con el respirador, pero nunca abrirá los ojos".

La agencia de medicamentos de Estados Unidos ya advirtió en 2020 de la peligrosidad de este reto. Pero no ha sido hasta la muerte de Jacob cuando TikTok ha decidido retirar todos los videos de este reto de su plataforma.