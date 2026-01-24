Una peligrosa tormenta invernal obliga a declarar el estado de emergencia en 18 estados de EEUU y a cancelar 9.000 vuelos

Los detalles En algunos supermercados de Estados Unidos ya es más que evidente el desabastecimiento, ante la megatormenta invernal histórica que ha comenzado a golpear el país.

La megatormenta invernal histórica que ya ha comenzado a golpear Estados Unidos ha dejado calles completamente cubiertas de nieve, carreteras convertidas en placas de hielo, y a conductores obligados a detener su trayecto en mitad del temporal.

Las máquinas quitanieve trabajan sin descanso para mantener abiertas las carreteras, mientras 18 estados ya han activado el estado de emergencia y han activado las reservas de sal.

En este sentido, el meteorólogo de laSexta Álvaro Navarro indica que hay "una masa de aire extraordinariamente fría que llega desde Canadá y una masa más cálida que va desde el sur, que en la zona en la que van a chocar van a dejar tormentas muy fuertes con nevadas que pueden ser históricas en muchos estados del centro y del este del país".

Hasta 50 grados bajo cero

Este episodio extremo puede llegar a durar hasta 10 días, según pronostican los expertos, y se esperan temperaturas de hasta 50 grados bajo cero.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha alertado de que "será más frío que cualquier período prolongado que la ciudad haya experimentado en ocho años". "Estamos preparados para cualquier clima invernal que venga", ha asegurado.

Ante esta situación, algunos estados han habilitado espacios para que las personas sin hogar puedan resguardarse. Además, las pistas de aterrizaje están completamente heladas y más de 9.000 vuelos han tenido que ser cancelados en todo el país

Por su parte, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha emitido una declaración de emergencia por esta histórica tormenta invernal que ahora se dirige hacia los estados de Carolina del Sur y Virginia.

La imagen en los supermercados es la de estanterías completamente vacías. Y es que los ciudadanos se preparan ante un temporal extremo, peligroso y que no será breve.

