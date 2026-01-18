El peligro de los políticos (como Trump o Milei) que normalizan la violencia a través del insulto: "Buscan criminalizar o deshumanizar"

Los detalles "Cerdita" o "estúpida" son algunas de las palabras que ha usado el presidente de Estados Unidos para referirse a periodistas.

Desde su llegada, Donald Trump ha intensificado su agresividad verbal, utilizando insultos directos como "cerdita" o "estúpida" hacia periodistas. Carme Colomina, investigadora de CIDOB, considera chocante este aumento en la retórica de Trump durante su segundo mandato. Esta actitud desde una gran potencia influye en líderes como Milei en Argentina, Maduro en Venezuela y Putin en Rusia, normalizando la violencia y buscando deshumanizar a ciertos colectivos. Según Colomina, esto ha transformado la diplomacia, donde el lenguaje y las intenciones han cambiado, priorizando el relato sobre la consecución de acuerdos.

Desde su llegada, Donald Trump dejó claro que en este segundo mandato iría un poco más allá. Ahora, el insulto no se maquilla, sino que se defiende. "Cerdita" o "estúpida" son algunas de las palabras que ha usado para referirse a periodistas.

"El nivel de agresividad que ha ido sumando Trump a su discurso, a su retórica en este segundo mandato, para mí es incluso chocante", expresa al respecto Carme Colomina, investigadora de CIDOB.

Esta agresividad desde una gran potencia alimenta al resto, como a Milei en Argentina, a Maduro en Venezuela o a Putin en Rusia. En el caso del líder argentino, ha hablado de "socialistas de mierda" y ha llamado a la "muerte del socialismo", mientras que Maduro calificó de "imbécil" a Marco Rubio, y Putin señaló a los "cerditos que quieren desplazar a Rusia".

Sus declaraciones normalizan la violencia y buscan "criminalizar y deshumanizar a ciertos colectivos o a ciertas personas", tal y como señala Carmen Colomina, quien destaca que "hay una conexión directa entre este discurso y lo que se busca".

Eso ha cambiado por completo la diplomacia: "Hay es un cambio de los espacios, un cambio del lenguaje y un cambio incluso de las intenciones que acompañan a este nuevo concepto de la negociación política", subraya la investigadora. Ahora, conseguir acuerdos ya es secundario, y lo importante es mantener el relato a cualquier precio.

