Pedro Sánchez y Joe Biden mantuvieron una conversación en la cumbre de líderes de la OTAN, al margen del paseo que captaron las cámaras.

Así lo han confirmado la ministra de Exteriores de nuestro país, Arancha González Laya, como fuentes de Casa Blanca recogidas por EFE.

"Los líderes estuvieron solos, sin ministros ni asistentes, esperando al inicio de la cumbre. Este momento duró 30 minutos. El presidente del Gobierno y el de EEUU tuvieron ocasión de departir", ha señalado en declaraciones a 'Cadena Ser' la titular de Asuntos Exteriores.

Asimismo, ha indicado que Pedro Sánchez "también habló con otros líderes, y luego mantuvo una serie de encuentros bilaterales más formales en los márgenes de la cumbre".

Respecto al contenido de la conversación con el presidente estadounidense, Laya ha manifestado que se trataron tres cuestiones: "Los vínculos que nos unen en seguridad y defensa, la situación de Centroamérica y los valores progresistas".

Pero este parece que no será el único encuentro entre el líder del Ejecutivo español y Joe Biden. Y es que, según la ministra, fue "una conversación inicial, es la primera pero no va a ser la última".

En la misma línea se han pronunciado desde la Casa Blanca. Según fuentes recogidas por EFE, el mandatario estadounidense tuvo "una conversación por separado" con Sánchez y otros presidentes y primeros ministros, como los de Eslovaquia, Bulgaria, Noruega, Portugal o Luxemburgo, entre otros.

A pesar de estas informaciones, este lunes Sánchez no hizo referencia a ninguna conversación a solas en su rueda de prensa ante los medios. Preguntado por la brevedad del encuentro, del que solo se captaron unos segundos, defendió que la conversación con su homólogo estadounidense "dio de sí". "No tengo un cronómetro de cuánto me he reunido o no", agregó al respecto.

El presidente apuntó que mantuvieron "una breve conversación y posteriormente un breve paseo" porque así "lo estaban pidiendo los servicios de la OTAN para pasar a la sala de reuniones".