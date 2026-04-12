Rodríguez, sobre el fracaso de las negociaciones de paz: "EEUU ha exigido todo sin haber conseguido la rendición de Irán"

El profesor de Relaciones Internacionales ha calificado de "imposible" que EEUU alcance un acuerdo con Irán en 20 horas cuando, además, se tiene que negociar "todo".

Estados Unidos e Irán han abandonado la mesa de negociaciones en Pakistán sin llegar a un acuerdo duradero a su conflicto. Una falta de entendimiento que ha llevado a Donald Trump a ordenar un bloqueo de todos los buques que pasen por Ormuz ante la negativa iraní a renunciar a sus "ambiciones nucleares".

Ahora bien, en laSexta, el profesor en Relaciones Internacionales Pedro Rodríguez ha señalado que no es sorprendente que los equipos negociadores no consiguieran salir de Islamabad sin un acuerdo: "El pacto nuclear, que era solamente un aspecto, que consiguió Barack Obama tardaron dos años. Imagínate que tienes que negociar un pacto nuclear, reabrir el estrecho de Ormuz, las milicias y los misiles".

"O sea tienes que negociarlo y en 20 horas por supuesto que no (se consigue un acuerdo). ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha exigido todo sin haber conseguido la rendición incondicional de Irán es imposible", ha concluido.

Las 6 de laSexta

  1. EEUU e Irán no llegan a un acuerdo en Islamabad: interrumpen las negociaciones sin dar por roto el diálogo
  2. El 'No a la guerra' tensa al PP, que lo tacha de "eslogan oportunista y electoral"
  3. Sorpresa en El Burgo tras la reacción de Israel a la quema del muñeco de Netanyahu: "Se ha sacado de contexto"
  4. Orbán y Magyar votan en medio de una participación de récord en Hungría: "Que ningún patriota se quede en casa"
  5. Las primeras palabras de la tripulación de Artemis II tras viajar a la Luna: "Es el sueño más grande en la Tierra"
  6. Detenido tras la muerte de una mujer que cayó de un edificio de Pamplona: había quebrantado una orden de alejamiento