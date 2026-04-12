Análisis
Rodríguez, sobre el fracaso de las negociaciones de paz: "EEUU ha exigido todo sin haber conseguido la rendición de Irán"
El profesor de Relaciones Internacionales ha calificado de "imposible" que EEUU alcance un acuerdo con Irán en 20 horas cuando, además, se tiene que negociar "todo".
Estados Unidos e Irán han abandonado la mesa de negociaciones en Pakistán sin llegar a un acuerdo duradero a su conflicto. Una falta de entendimiento que ha llevado a Donald Trump a ordenar un bloqueo de todos los buques que pasen por Ormuz ante la negativa iraní a renunciar a sus "ambiciones nucleares".
Ahora bien, en laSexta, el profesor en Relaciones Internacionales Pedro Rodríguez ha señalado que no es sorprendente que los equipos negociadores no consiguieran salir de Islamabad sin un acuerdo: "El pacto nuclear, que era solamente un aspecto, que consiguió Barack Obama tardaron dos años. Imagínate que tienes que negociar un pacto nuclear, reabrir el estrecho de Ormuz, las milicias y los misiles".
"O sea tienes que negociarlo y en 20 horas por supuesto que no (se consigue un acuerdo). ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha exigido todo sin haber conseguido la rendición incondicional de Irán es imposible", ha concluido.
