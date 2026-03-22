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El Golfo, entre las bombas

Pedro Rodríguez, sobre el riesgo de una guerra nuclear: "La escalada puede ser mayor, se amenaza con arrasar plantas de potabilización de agua"

¿Qué ha dicho? El profesor ha avisado de que "cada vez hay menos línea rojas" en un conflicto en el que "cualquier cosa es susceptible de ser un arma". "Trump está en una situación desesperada", afirma.

Pedro Rodríguez habla sobre la guerra en Oriente Medio
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La guerra en Oriente Medio suma un día más. Suma un día más de bombardeos, de ataques, de ofensivas y de víctimas. Ya van más de tres semanas. Tres semanas de un conflicto que parece no tener fin y que no hace más que avanzar hacia la escalada. Así advierte de ello el profesor Pedro Rodríguez, que afirma que "cada vez hay menos líneas rojas" por parte de EEUU, de Israel y de Irán.

"Cualquier cosa es susceptible de ser un arma de guerra. Están atacando instalaciones nucleares y se amenaza con arrasar con las plantas de potabilización de agua", ha expuesto.

El profesor ha añadido que "es posible que la escalada sea mayor" y pone el foco en el agua potable: "No se puede sobrevivir sin ella".

Y es que, en sus palabras, ve a Washington en problemas: "Siempre se dice que el régimen de Irán está en una situación desesperada, pero la Administración Trump también lo está".

"Se ven cosas increíbles como que pidan ayuda a China o que quiten las sanciones al petróleo iraní que ya está embarcado para rebajar el precio del crudo", ha explicado.

El profesor, en ese sentido, habla de que EEUU está "en una situación límite por una guerra que tiene previsiones de ser eterna y de tener una mala salida".

Mientras el conflicto suma un día más, Trump sigue a lo suyo. Tras afirmar en redes sociales que han "borrado a Irán del mapa", el presidente de EEUU ha amenazado al régimen iraní con bombardear sus centrales eléctricas si no desbloquean el estrecho de Ormuz en las próximas horas: "¡Comenzaremos por la más grande!"

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