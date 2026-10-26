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Una guerra en 1.000 días

Pedro Rodríguez, sobre la advertencia del Reino Unido de una guerra con Rusia: "Es un reflejo del cambio geopolítico"

Pedro Rodríguez analiza el mensaje del ministro de Defensa británico, que ha pedido a los ciudadanos preparar un kit de supervivencia ante una posible guerra con Rusia que llegaría antes de 1.000 días: "Es un esfuerzo por reconocer la amenaza, preparar a la población y movilizar a los aliados".

Pedro Rodríguez analiza el mensaje del ministro de Defensa británico, que ha pedido a los ciudadanos preparar un kit de supervivencia ante una posible guerra con Rusia que llegaría antes de 1.000 días: "Es un esfuerzo por reconocer la amenaza, preparar a la población y movilizar a los aliados".

El ministro de Defensa británico, Wes Streeting, ha mandado un mensaje a sus ciudadanos en el que les pide que se preparen para una guerra que podría llegar antes de 1.000 días.

Streeting asegura que la amenaza llega desde Rusia y que no solo el Reino Unido es el objetivo, sino también Europa. Por ello, ha pedido a los británicos que preparen un kit de supervivencia que contenga nueve litros de agua, comida para 72 horas, mantas, linterna y radio a pilas.

Para Pedro Rodríguez, este mensaje "es un reflejo del cambio geopolítico que ha ocurrido en los últimos cinco años de guerra contra Ucrania y los 22 meses de Trump en la Casa Blanca".

Ese cambio, señala, es que "Estados Unidos ha dejado de ser el enemigo y el rival de Rusia y que hay una línea directa, un entendimiento y una convergencia de intereses entre Trump y Putin".

En este punto, el profesor de Relaciones Internacionales señala que "el enemigo ahora es Europa" porque "es lo único que se interpone entre Rusia y la destrucción total de Ucrania".

De este modo, Rodríguez considera que el gesto del ministro británico está dirigido a "reconocer la amenaza, preparar a la población, generar disuasión y movilizar a los aliados" ante Rusia, sobre la que, afirma, "el problema es su guerra híbrida es cada vez menos híbrida".

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