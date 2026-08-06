Una pareja será indemnizada con 56 millones por eBay tras sufrir un acoso macabro por escribir artículos críticos de la compañía

Los detalles Una caja con cucarachas vivas, una corona fúnebre o una máscara de cabeza de cerdo ensangrentada... Estos fueron algunos de los métodos para intimidar a un matrimonio por escribir artículos críticos de la compañía. Ahora eBay, su exconsejero delegado y dos directivos de la compañía tendrán que indemnizarles con 56 millones de dólares.

Es una de las campañas de acoso corporativo más salvajes que se recuerdan: un directivo de eBay decidió que sus empleados intimidaran a un matrimonio por escribir artículos críticos de la compañía. Sus métodos eran de los más macabros. Ahora eBay, su exconsejero delegado y dos directivos de la compañía tienen que indemnizar a la pareja con 56 millones de dólares.

Los Steiner no dejaban de recibir terribles envíos. Como, por ejemplo, una caja con cucarachas vivas, una corona fúnebre o esta máscara de cabeza de cerdo ensangrentada..

"Recibimos una llamada de una tienda, que no podían entregarnos el feto de cerdo que habíamos comprado", cuenta David Steiner.

Los macabros regalos que aparecían en su puerta sin que Ina y David entendiesen por qué. "Me empezaron a acosar online en X y a través de correos no deseados", explica Ina Steiner.

Detrás de ese terrible acoso estaba el entonces CEO de eBay, disgustado por las prácticas que Ina denunciaba en su boletín sobre comercio electrónico, como, por ejemplo lo que cobraba. Una información que, por cierto, era pública.

“Acabad con ella”. “Quiero ver cenizas". "El tiempo que sea necesario. Lo que haga falta”, fueron algunos de los mensajes.

David Wenig y su hombre de confianza ordenaron a empleados de eBay ir a por los Steiner. Llegaron a seguirles para atemorizarles pero esa fue su perdición.

Los empleados de eBay intentaron instalar localizadores GPS en el coche de la pareja. La Policía registró la matrícula del vehículo y destapó esta increíble trama de acoso.

"Fue terrorismo corporativo porque estábamos aterrorizados. Todo estaba calculado", asegura Ina.

Ahora, la justicia los condena a pagar 56 millones de dólares a Ina y David por aterrorizarlos emocional y psicológicamente para acallar sus críticas.

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