¿Que ha pasado? El presidente de EEUU ha soltado una nueva mentira sobre lo que sucedió en España y aprovecha para atacar a sus archienemigos "los comunistas": "Es lo que quieren para América".

Donald Trump ha vuelto a recurrir a falsedades y engaños, esta vez sobre los eventos en Ceuta. El expresidente afirmó ante sus seguidores que más de 60.000 migrantes invadieron y ocuparon la ciudad, atacando a civiles, lo cual es falso. Estos comentarios forman parte de su retórica habitual, añadiendo que esto es lo que "los comunistas quieren para América". En Ceuta, una semana después de la llegada masiva de migrantes, la ciudad intenta recuperar la normalidad. La situación de los menores no acompañados preocupa, con el lugar al 2.000% de su capacidad, y se espera que otras comunidades los acojan.

Donald Trump ha vuelto a hacerlo. Ha vuelto a tirar de los bulos, de las falsedades y de los engaños para hablar de algo. Para mentir, en esta ocasión, sobre lo sucedido en Ceuta. Sobre lo acaecido en una ciudad autónoma española que hace una semana vio cómo más de 70.000 migrantes entraban de manera irregular. Eso le ha servido al republicano para, ante los suyos, volver a recurrir a lo mismo de siempre.

Volver a tirar de bulos sobre lo que él cree que ha sucedido pero que no sucedió. Porque, frente a sus fieles seguidores, Trump ha llegado a afirmar que los migrantes atacaron a civiles y que incluso ocuparon la ciudad.

"Ya visteis lo que ha sucedido en España. Más de 60.000 migrantes en estampida invadieron y ocuparon la ciudad, atacando a los civiles", ha afirmado el presidente de EEUU.

Y, claro está, mención especial para ellos: "Esto es lo que los comunistas quieren para América".

Una semana después de que miles de migrantes llegasen nadando a la ciudad, y con decenas de vidas perdidas, Ceuta intenta recuperar poco a poco la normalidad. Con la gran mayoría de personas ya de vuelta a sus países, preocupa la situación de los menores no acompañados.

Porque el colapso en el lugar es total con, como ha expuesto Alejandro Ramírez, su vicepresidente primero, todo al 2.000% de su capacidad. La ley rige que, en estos casos, serán el resto de comunidades los que se repartan a los menores.

Mientras, Donald Trump sigue a lo suyo en EEUU, con bulos y mentiras sobre los sucesos que tuvieron lugar en Ceuta añadiendo a la macedonia a los "comunistas".

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