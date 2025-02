El papa ha pasado bien la noche y está descansando, pero su situación sigue siendo crítica

El papa Francisco ha pasado bien la noche y está descansado, según el último informe de prensa del Vaticano, después de que este domingo se explicó que sigue en estado crítico en el hospital Gemelli de Roma y que algunos análisis de sangre muestran una insuficiencia renal inicial leve, actualmente bajo control.

Aunque el estado es "crítico", el papa continúa alerta y bien orientado. "La complejidad del cuadro clínico y la espera necesaria para que las terapias farmacológicas den alguna respuesta obligan a que el pronóstico siga siendo reservado", agregaron las fuentes. El parte médico de esta tarde proporcionará más información.

El Pontífice cumple este lunes diez días en el Hospital Gemelli de Roma, donde el pasado sábado experimentó un agravamiento de su estado debido a una crisis asmática como consecuencia de la neumonía bilateral de la que ha sido diagnosticado. Esa crisis respiratoria no se ha vuelto a repetir y además, la trombocitopenia detectada por el nivel bajo de las plaquetas "se mantuvo estable".

Francisco enviaba este domingo un mensaje escrito en lugar de su tradicional ángelus de los domingos desde la ventana del Palacio Apostólico Vaticano. "Agradezco de corazón a los médicos y al personal sanitario de este hospital por la atención que me están demostrando y por la dedicación con la que realizan su servicio entre las personas enfermas", expresa el papa en su mensaje, que como el domingo pasado fue difundido sin que se celebrase el ángelus para que el pontífice pudiera descansar.

"En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de conforto que he recibido de todo el mundo! Encomiendo a todos a la intercesión de María y les pido que recen por mí", añadió Francisco.

El pontífice, de 88 años, fue ingresado el pasado viernes en el hospital Gemelli de Roma por sus problemas respiratorios, que resultaron deberse a una bronquitis por infección polimicrobiológica a la que se sumó una neumonía bilateral.