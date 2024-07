Varios países latinoamericanos y Estados Unidos cuestionan los resultados de las elecciones en Venezuela, donde la autoridad electoral ha proclamado la victoria del presidente Nicolás Maduro. El primero en hacerlo ha sido el presidente de Chile, Gabriel Boric, que ha advertido de que los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) "son difíciles de creer" y de que su país no reconocerá "ningún resultado que no sea verificable".

"El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el Gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados", ha instado el mandatario en la red social 'X'. "Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable", ha añadido.

A su vez, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se ha mostrado "seriamente preocupado" por la validez de los resultados anunciados por la comisión electoral y ha cuestionado que reflejen la "voluntad" de los votantes venezolanos. "Tenemos serias preocupaciones de que los resultados anunciados no reflejen la voluntad de los votos ni del pueblo venezolano", ha manifestado Blinken durante una rueda de prensa en Tokio, poco después del anuncio del resultado electoral.

Por su parte, el presidente argentino, Javier Milei, advertía ya el domingo de que su Gobierno "no va a reconocer otro fraude" en Venezuela e incluso manifestó que esperaba "que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular".

"¡Dictador Maduro, afuera! Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte", manifestaba Milei, antes incluso de conocer el resultado electoral.