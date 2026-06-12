Los padres del bebé palestino asesinado en Cisjordania desmontan la versión de Israel: "Bajé la mirada y vi su cabeza destrozada"

El contexto El bebé viajaba en el asiento trasero del coche junto a su madre cuando, de repente, un soldado israelí apareció en la carretera y abrió fuego contra ellos.

Los planes expansionistas de Benjamin Netanyahu sobre Gaza y Cisjordania continúan cobrando vidas palestinas. El lunes ocurrió un brutal episodio de violencia estructural por parte del Ejército israelí, con el asesinato de un bebé de siete meses que viajaba de Belén a Hebrón. Un soldado israelí disparó contra el coche en el que iba el pequeño Sam con su madre, impactando en la cabeza del bebé. La madre, Denia, intentó salvarlo, mientras el padre denuncia que el Ejército justificó el ataque alegando una amenaza inexistente. Los vídeos de una ONG contradicen la versión israelí, mostrando al soldado disparando y huyendo. Este caso suma 13 menores palestinos asesinados en Cisjordania en 2026.

Los planes expansionistas de Benjamin Netanyahu sobre Gaza y Cisjordania sigue cobrándose vidas palestinas. Este lunes se produjo uno de los episodios más brutales de la violencia estructural cometida por el Ejército israelí contra la población civil cisjordana con el asesinato de un bebé de siete meses que viajaba desde Belén hasta Hebrón para visitar a su familia.

El bebé iba en el asiento trasero del coche junto a su madre cuando, de repente, un soldado israelí apareció en la carretera y abrió fuego contra ellos, impactando una de las balas contra la cabeza del pequeño Sam.

"Bajé la mirada y vi su cabeza destrozada. Intenté salvarlo y empecé a gritar 'han disparado contra mi hijo'", ha relatado Denia, madre del bebé fallecido, que también resultó herida en el brutal ataque.

Por su parte, el padre del menor denuncia que el Ejército del país hebreo justificó el ataque asegurando que los militares habían sido amenazados por el coche, algo que desmienten tajantemente: "Sabían que éramos un coche civil. Se podía ver desde la calle a tan sólo 10 metros". Además, los vídeos difundidos por una ONG también desmontan la versión de Israel, puesto que se ve al soldado disparando para, a continuación, huir del lugar sin prestar atención a las víctimas.

"No había razones para dispararnos. Es una tragedia. No sé cómo explicar esto", denuncia el padre del pequeño Sam. Con este caso, ya son 13 los menores de edad palestinos asesinados a manos del Ejército israelí o de colonos en Cisjordania en lo que va de 2026.

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