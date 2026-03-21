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Coordinados con Teherán

Ormuz, el arma estratégica de Irán en la guerra: está dispuesto a facilitar el paso de buques japoneses por el estrecho

Los detalles El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Aragchi, ha afirmado que Teherán está preparado para garantizar un paso seguro a naciones como Japón si se coordinan con el régimen ayatolá.

Mapa del estrecho de OrmuzMapa del estrecho de OrmuzlaSexta
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Irán parece que va a utilizar el estrecho de Ormuz como arma negociadora con algunos países. Al menos, así lo ha dejado entrever el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Aragchi, quien ha afirmado que Teherán está dispuesto a facilitar el paso de buques japoneses por la zona.

Es la posibilidad que recoge este sábado la agencia de noticias Kyodo como ampliación a las palabras que Aragchi dijo este viernes en una entrevista telefónica con la agencia nipona, en las que aseguró que Irán no ha cerrado esta estratégica vía, sino que ha impuesto restricciones a los buques de países implicados en los ataques contra la república islámica.

Debido a que, para ellos, no está cerrada, el ministro ha afirmado que su país está preparado para garantizar un paso seguro a naciones como Japón si se coordinan con Teherán, una posibilidad que aliviaría a la nación nipona ya que, en su caso, depende en un 90 % del petróleo procedente de Oriente Medio.

Una entrevista que se ha producido precisamente un día después de que la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, se reuniera con Donald Trump en la Casa Blanca.

Y también tras una primera semana en la que el Gobierno japonés autorizó, por primera vez desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022, a liberar reservas de petróleo para contener la subida del precio del combustible.

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