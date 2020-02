Los organizadores del Mobile World Congress han procedido a su cancelación ante la sangría de empresas que han anunciado que no asistirán en prevención por el brote de coronavirus. Y es que, casi 30 marcas como Sony, Facebook, Vodafone, LG, Orange o Deutsche Telekom han confirmado a lo largo de esta semana que no participarán en este congreso.

Ante esta situación, los organizadores del evento, Ada Colau, alcaldesa de Barcelona; Nuria Marín, presidenta de la Diputación de Barcelona, y Teresa Cunillera, delegada del Gobierno en Cataluña, han comparecido en una rueda de prensa. En la misma, John Hoffman, consejero delegado del GSMA, ha asegurado que se plantearon "aplazarlo", pero no sabían "cuándo cambiaría la situación".

Durante su declaración también ha apuntado que querían "reducir el evento, pero no era posible porque la gran mayoría de marcas que habían planeado asistir, no estarían presentes". Así mismo, ha destacado que no han "tomado la decisión a la ligera", sino que "ha sido una decisión compleja por fuerzas de causa mayor".

"No es una cuestión de dinero, sino de seguridad y reputación"

Al ser preguntado por las consecuencias económicas, John Hoffman ha insistido en que "no es una cuestión de dinero, sino de seguridad y reputación" porque "es el evento más grande del mundo" y tienen "una responsabilidad con la seguridad" de asistentes y trabajadores. "No hemos calculado los costes, esto no va solo de dinero", ha agregado.

Colau asegura que "no hay alarma sanitaria"

La alcaldesa de Barcelona, también presente en la rueda de prensa, ha lamentado la cancelación porque estaba "todo preparado para hacer la mejor edición". También ha hecho hincapié en que "Barcelona y España son lugares seguros y no hay alarma en materia sanitaria", como así han indicado "los expertos". Y, en este sentido, ha instado a "reflexionar sobre cómo se gestionan las alarmas globales".

Además, Ada Colau ha señalado que miran "con optimismo al futuro" y la relación entre el congreso y Barcelona "es buena y trabajan codo con codo para que, año tras año, la ciudad se sitúe en el foco como capital tecnológica". Así, ha anunciado que el año que viene celebrarán una nueva edición que "será la mejor".

"Barcelona siempre será una ciudad abierta y acogedora. Tenemos servicios públicos de calidad que nos permiten acoger grandes acontecimientos. Tenemos algunos por delante y seguro se podrán llevar a cabo con gran confianza", ha sentenciado.