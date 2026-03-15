Las ONGs alertan de los riesgos de las poblaciones que sufren un mundo en guerra: "No son circunstancias y situaciones dignas"

Los detalles En Líbano hay más de 800.000 desplazados en menos de dos semanas, entre ellos cerca de 80.000 sirios que llevaban desde 2011 refugiados en el Valle de Bekaa.

El mundo enfrenta múltiples crisis humanitarias, con las ONG esforzándose por atender situaciones críticas en regiones como Siria, Ucrania, Gaza, Líbano e Irán. En Líbano, la situación es dramática, con más de 800.000 desplazados en dos semanas debido a bombardeos, incluyendo 80.000 sirios que regresan a un país devastado. En Gaza, la ayuda humanitaria es inexistente y las evacuaciones médicas están paralizadas, afectando a miles de personas. Cisjordania también sufre el impacto del conflicto, con la población palestina vulnerable y sin refugio. En Ucrania, tras años de guerra, la pobreza ha aumentado significativamente, afectando especialmente a los niños.

El mundo está patas arriba y las ONG intentan abarcar todos las crisis abiertas. Pero ya sea en Siria, Ucrania, Gaza, Líbano o ahora Irán, la guerra está asediando a unas poblaciones civiles que están sufriendo las consecuencias de un constante conflicto bélico.

La última gran tragedia humanitaria nos lleva hasta Líbano... de nuevo. "La situación es catastrófica, hay bombardeos en todo el país y la gente está desesperada, huyendo con lo poco que tienen...", afirma Amanda Muñoz del Toro, de World Vision Oriente Próximo.

Allí ya hay más de 800.000 desplazados en menos de dos semanas, entre ellos cerca de 80.000 sirios que llevaban desde 2011 refugiados en el Valle de Bekaa. Ahora, esos refugiados hacen el camino de vuelta a un país donde un tercio de las infraestructuras ya no existe.

"Esto es una cosa muy humana, queremos todos volver a tu casa. Pero en qué condiciones se está volviendo, en algunos casos, no son en circunstancias y situaciones dignas", comenta Mati Gomis, de Oxfam Intermón en Siria.

Donde también se ha notado el conflicto regional es en la Franja de Gaza. Y, de nuevo, ya no entra ayuda humanitaria ni hay evacuaciones: "No hay evacuaciones médicas cuando tenemos más de 16.000 personas en lista de espera, entre ellos más de 4.000 niños y niñas".

Cisjordania tampoco se queda atrás. Los misiles sobrevuelan el cielo de Jerusalén y los cascotes también alcanzan a la población palestina, que no sabe donde esconderse y tampoco tiene dónde hacerlo. "Tú escuchas las sirenas porque estás cerca, vives en Jerusalén como palestino, pero no tienes derecho y acceso a un refugio", apunta Nicholas Papachrysostomou, de MSF para Gaza.

Las sirenas que tampoco dejan de sonar son las de Ucrania, donde tras cuatro años de guerra todo el mundo ha normalizado el conflicto. Allí, el índice de pobreza material ha aumentado un 35%: "Los niños están muy habituados a qué saber hacer, cuáles son los drones...".

Un mundo en crisis en el que los que sufren parecen ser siempre los mismos.

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