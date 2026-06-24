La OMS confirma un caso de ébola en Francia y advierte de casi 80 sanitarios infectados en RDC

Los detalles Pese al caso importado en Francia, la OMS ha insistido en que "el riesgo para el resto del mundo sigue siendo bajo". No obstante, ha reconocido que la respuesta continúa afrontando importantes desafíos en la RDC.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó un caso de ébola en Francia, correspondiente a un trabajador sanitario de la ONG Alima que regresó del brote en la República Democrática del Congo (RDC). El Ministerio de Sanidad francés informó que el paciente está en estado estable en un centro especializado. Se han implementado medidas de aislamiento y seguimiento de contactos. La OMS subrayó que casi 80 sanitarios se han infectado en la RDC, reflejando la presión sobre el sistema de salud. Además, la OMS ensayará dos antivirales en la RDC para tratar el ébola Bundibugyo, con colaboración internacional.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado, en una conferencia de prensa telemática encabezada por su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que el caso de ébola detectado en Francia corresponde a un trabajador sanitario de la ONG Alima que regresó al país tras atender a un paciente en la República Democrática del Congo, donde el brote suma ya 1.094 casos confirmados y 277 muertes.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad de Francia ha indicado que el paciente "fue atendido de inmediato en un centro especializado y se encuentra en estado estable", sin ofrecer más detalles sobre el paciente o en qué centro se le trata.

De esta forma, señala que el país cuenta con capacidades especializadas para el tratamiento de enfermedades infecciosas y que el paciente está siendo atendido en un "centro sanitario de referencia" y "siguiendo estrictos protocolos de seguridad biológica" como una habitación con presión negativa, equipos y protocolos específicos.

"Las autoridades sanitarias están plenamente movilizadas y la situación es objeto de un seguimiento permanente. Se han adoptado todas las medidas de precaución, en particular el aislamiento del paciente, desde su llegada al territorio nacional, con un traslado al hospital en condiciones seguras para evitar cualquier riesgo de contagio", ha señalado el departamento de Sanidad francés.

Ahora las instituciones se centran en rastrear posibles contactos del paciente a través de "una investigación epidemiológica exhaustiva". "La agencia regional de salud se pondrá en contacto con estas personas sin demora; deberán permanecer en aislamiento domiciliario durante 21 días y serán objeto de un seguimiento minucioso durante ese periodo", ha añadido el comunicado que recuerda que se ha establecido un seguimiento específico para el regreso de los cooperantes humanitarios franceses.

Casi 80 sanitarios infectados en RDC

La OMS ha advertido además que casi 80 trabajadores sanitarios se han infectado desde el inicio del brote en la República Democrática del Congo, lo que "refleja la presión sobre el sistema sanitario y los riesgos que afrontan los equipos de respuesta en las zonas afectadas".

Ghebreyesus ha señalado que el caso francés "recuerda la exposición a la que se enfrentan quienes trabajan sobre el terreno" frente al virus y ha pedido a los países que apoyen el despliegue seguro de personal sanitario, con información clara sobre los riesgos, medidas para reducir exposiciones y mecanismos preparados para facilitar evacuaciones cuando sea necesario.

Pese al caso importado en Francia, la OMS ha insistido en que "el riesgo para el resto del mundo sigue siendo bajo". No obstante, ha reconocido que la respuesta continúa afrontando importantes desafíos en la RDC, entre ellos la insuficiente capacidad de tratamiento y aislamiento, las dificultades para el seguimiento de contactos, la inseguridad y el impacto de una crisis humanitaria prolongada en las zonas afectadas.

La OMS ha destacado que, desde que se notificó el brote hace cinco semanas, "la respuesta ha aumentado de forma significativa". Los centros de salud implicados han pasado de menos de 10 a más de 519, mientras que la capacidad diagnóstica ha crecido de unas 30 pruebas diarias en el laboratorio central de Kinshasa a más de 2.000 pruebas al día en nueve laboratorios distribuidos en tres provincias, con apoyo de la OMS y de Africa CDC.

Ensayarán dos posibles tratamientos contra el ébola Bundibugyo en la RDC

La Organización Mundial de la Salud ensayará dos antivirales en comunidades de la República Democrática del Congo (RDC) para comprobar si pueden reducir la mortalidad en afectados con ébola de la variante Bundibugyo, del que no hay por ahora tratamientos específicos. Los antivirales, MBPC 134 y remdesivir, serán donados por Estados Unidos y por la farmacéutica de ese país Gilead.

En los ensayos colaborarán el Instituto Nacional de Investigación Biomédica de la RDC, la ONG sanitaria ALIMA y la Universidad de Oxford, ha añadido Tedros, quien ha señalado que están en contacto estrecho con las comunidades donde se realizarán los ensayos para implicarlas en ellos.

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