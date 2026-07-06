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Calor extremo

Las olas de calor derriten a una Europa poco preparada para temperaturas extremas y golpean a la economía

¿Por qué es importante? Las altas temperaturas no solo ponen en riesgo la salud, también evidencian las carencias de unas infraestructuras que no están preparadas para el calor extremo.

Los visitantes se refrescan entre nebulizadores de agua instalados cerca del Coliseo en Roma
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Asfalto que se agrieta, vías que se deforman y se vuelven intransitables. Es el día a día en países europeos como Francia, poco acostumbrados a las olas de calor.

Hace tanto calor en lugares que tradicionalmente pasan veranos suaves que, que en Países Bajos un hombre fríe un huevo en su ventana.

La falta de preparación ante temperaturas extremas impacta en la economía europea.

Solo en 2025, se estima que las olas de calor provocaron pérdidas de 1.240 millones de euros.

Los países europeos más expuestos podrían ver su economía reducida entre un 5% y un 7% para 2030.

Eso en lo económico, porque en lo humano, Europa suma 4.000 muertes relacionadas con el calor en lo que va de año.

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