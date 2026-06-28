Una ola de solidaridad mundial se abre paso tras la tragedia en Venezuela: la UE moviliza cinco millones de euros

Los detalles En España, la ayuda se multiplica en centros de acopio donde voluntarios trabajan sin descanso para enviar todo lo posible a un territorio que, según Naciones Unidas, costará al menos 6.700 millones reconstruirlo.

En toda España, la solidaridad se manifiesta en centros de acopio con voluntarios que llenan vehículos con ayuda para Venezuela. Esta movilización busca enviar un mensaje de apoyo al país sudamericano, con alimentos y recursos destinados a las zonas más afectadas. En Venezuela, cadenas de voluntarios trabajan incansablemente para mover escombros y distribuir materiales esenciales. La presidenta venezolana agradeció la ayuda internacional, destacando la participación de las Fuerzas Armadas en la clasificación de donaciones. La Unión Europea ha aportado cinco millones de euros y activado el Mecanismo Europeo de Protección Civil, aunque la reconstrucción requerirá 6.700 millones, según la ONU.

Alrededor de toda España la solidaridad se multiplica en centros de acopio, con maletas y cajas que llenan las furgonetas y camiones con todo tipo de ayuda. "No pensábamos que iba a venir tanta gente; tenemos 500 voluntarios", expresa un joven.

Toda ayuda es poca para contribuir a mandar un mensaje claro desde nuestro país: Venezuela no está sola, sino que está arropada por muchos países que envían alimentos y efectivos para ayudar en las zonas más afectadas.

Ahora, las cadenas en Venezuela están hechas de voluntarios para mover las piedras que sepultan las zonas más afectadas y para transportar todas las cajas con material necesario y colchones que acaban en centros de acopio como en el que este domingo ha estado la presidenta venezolana, quien ha expresado que han recibido "la ayuda solidaria del mundo".

Además, Delcy Rodríguez ha señalado que "prácticamente 10 países más se sumarán a las labores de rescate", al tiempo que ha indicado que sus Fuerzas Armadas están "participando en la clasificación ropa, vestimenta y medicamentos que se distribuyen a centros de refugio y hospitales".

La solidaridad está cargada de la empatía nacional e internacional y las donaciones son también económicas. En el caso de la Unión Europea, ya ha movilizado cinco millones de euros para las zonas afectadas por el terremoto, además de la ayuda en rescates.

"Hemos activado el Mecanismo Europeo de Protección Civil y varios estados miembros han desplegado rápidamente equipos de búsqueda y rescate", ha apuntado al respecto la vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas. Sin embargo, toda ayuda es poca para reconstruir una zona que, según Naciones Unidas, costará al menos 6.700 millones.

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