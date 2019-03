Obama investiga el uso de armas químicas en Siria antes de actuar

El presidente de EEUU, Barack Obama, ha hablado desde Jordania sobre las imágenes que probarían la utilización de armas químicas por parte del régimen de Al Asad contra el pueblo sirio. Obama ha asegurado que investigará para probar la veracidad de las imágenes antes de tomar una decisión. EEUU nunca había considerado en serio la posibilidad del uso de este tipo de armas, pero ahora ve indicios.

Países como Israel, Francia o Gran Bretaña se han pronunciado sobre este asunto. Israel, por su parte, pide una intervención armada de EEUU. Francia cree que no hay pruebas irrefutables y que no hay que dejarse llevar por el furor mediático. El primer ministro inglés, David Cameron, dice que las pruebas que hay son limitadas pero convincentes, aunque no apoya una intervención armada inminente.

Por su parte, el régimen sirio acusa a los rebeldes. Dice que ellos son los responsables del ataque con armas químicas. De hecho, Damasco envió una carta a las Naciones Unidas solicitando una investigación.

Los inspectores todavían no han llegado al país, pero el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon ya lo ha advertido: al Asad debe permitir que los expertos actúen en todo el territorio sirio. Todo apunta a que los inspectores podrían llegar en los próximos días.