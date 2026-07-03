"Nunca perdí la fe": Hernán Gil, el símbolo de la esperanza de Venezuela tras su agónico rescate de 114 horas bajo 140 toneladas

¿Qué ha pasado? Más de una semana después de los seísmos de magnitud 7,2 y 7,5 pudieron sacarle con vida en una operación casi milagrosa. Se está recuperando acompañado de su esposa en el hospital, donde ha recibido la visita de Delcy Rodríguez.

Hernán Gil se ha convertido en la imagen de la esperanza para Venezuela. En el símbolo de que sí, de que es posible. De que hay luz por más oscuro que pueda estar el túnel. Porque está lúcido y animado, acompañado de su mujer y recibiendo incluso la visita de Delcy Rodríguez, presidenta del país. Todo, después de un rescate de 114 horas. Después de estar sepultado bajo 140 toneladas.

Está débil, pero recuperándose. Está evidentemente débil tras pasar más de siete días bajo toneladas de escombros. Después de ser una de las víctimas de los graves terremotos que se vivieron en el país. Después de los seísmos de magnitud 7,2 y 7,5 que han dejado, de momento, más de 2.500 muertos.

De una catástrofe natural que sepultó a Hernán. Que tuvo a 100 rescatistas trabajando para sacarle con vida tras 114 horas de agonía. Tras varias lunas bajo 140 toneladas. "¡Está afuera! ¡Lo hemos logrado!", escribió Cruz Roja en redes sociales.

El rescate, más de una semana después del doble terremoto que asoló La Guaria. En un momento en el que, por el paso de las horas, es casi un milagro sacar a alguien con vida bajo los escombros.

"El problema para sacarlo es su seguridad. Está en el sótano, hay mucha carga de materiales y es una operación muy sensible", explicó uno de los 64 rescatistas portugueses del operativo.

Durante ese tiempo, a Gil le mantuvieron hidratado y medicado. "Estamos muy cerca pero necesitamos máxima seguridad. Tenemos que llegar más cerca para que sea seguro sacarlo sin comprometerlo a él ni a nosotros", prosiguió el rescatista.

En el grupo de rescate participaron también chilenos y estadounidense sin tener claro cuánto se iba a demorar todo y cuándo se le iba a poder sacar de debajo de los escombros.

Tras los terremotos en Venezuela, al país han llegado entre 2.500 y 3.000 rescatistas extranjeros, según datos de la ONU.

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