Nuevo caso de brutalidad policial en Estados Unidos. Diversos vídeos publicados por la Policía de Akron (Ohio) muestran cómo ocho agentes dispararon decenas de veces hasta matar al afroamericano Jayland Walker, que había echado a correr para huir de un control de tráfico. La muerte de Walker, en cuyo cuerpo se hallaron 60 heridas de bala, ha provocado fuertes protestas en la ciudad de Akron.

En una rueda de prensa este domingo, el jefe de policía de Akron, Stephen Mylett, describió las imágenes como "impactantes" y "difíciles de ver". Según explicó, los agentes intentaron detener el vehículo en el que Walker viajaba a las 00:30 de la madrugada del lunes por una multa de tráfico y, cuando no paró, empezaron a perseguirlo.

En un momento de la persecución, los agentes sostienen que Walker supuestamente realizó un disparo con un arma de fuego desde su vehículo, algo que la familia del fallecido cuestiona. De hecho, el jefe de la Policía de Akron, Steve Mylett, ha afirmado que Walker no estaba armado, tal y como ha recogido 'The New York Times'. Tampoco tenía antecedentes penales.

Asimismo, Mylett ha señalado que parece que Walker se llevó la mano a la cintura durante una persecución a pie con la Policía y se giró ligeramente hacia los agentes antes de que éstos abrieran contra él, según ha informado el diario local 'Akron Beacon Journal'.

Poco después, Walker salió de su vehículo y empezó a correr hacia un aparcamiento mientras los policías le perseguían y disparaban al considerar que constituía una "amenaza mortal" para su vida, según un comunicado que el Departamento de Policía de Akron publicó el martes.

Walker, de 25 años, fue posteriormente declarado muerto en el aparcamiento al que había huido. El abogado de la familia Bobby DiCello ha pedido a los manifestantes que mantengan la calma y, el viernes, habló con el diario local Akron Beacon Journal para dar detalles de los "brutales" vídeos publicados hoy en un intento por preparar a la comunidad.

Algunos de los vídeos que la policía mostró en su rueda de prensa procedían de las cámaras que los agentes que llevan en sus uniformes. Los ocho agentes involucrados en el suceso han sido suspendidos de sus funciones mientras se investiga lo ocurrido.

Los vecinos de Akron han salido a la calle en los últimos días a manifestarse de manera pacífica y pedir a la policía que rinda cuentas por la muerte de Walker. El alcalde de la ciudad, Dan Horrigan, ha cancelado las fiestas por el Día de la Independencia de EEUU que se celebra mañana 4 de julio.

La muerte de Walker se suma a la de otros afroamericanos a manos de la policía, como George Floyd, asfixiado por un policía blanco en Mineápolis (Minesota) en mayo de 2020. Su muerte provocó las mayores protestas contra el racismo desde el asesinato de Martin Luther King Jr a finales de la década de 1960.