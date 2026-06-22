Netanyahu otorga al Ejército israelí "libertad total de acción" en el Líbano

¿Qué ha dicho? El primer ministro de Israel señala que permanecerán en la "franja de seguridad" todo el tiempo que sea necesario con el fin de "proteger a los habitantes del norte y a todos los ciudadanos del país".

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha otorgado al Ejército libertad total de acción para enfrentar amenazas desde el Líbano, manteniendo su presencia en la "franja de seguridad" libanesa para proteger a los ciudadanos del norte de Israel. Pese al reciente memorándum entre Estados Unidos e Irán, Netanyahu defiende la ocupación del territorio libanés y el intercambio de fuego con Hizbulá. El conflicto ha dejado 4.106 muertos y 12.153 heridos desde marzo, según autoridades libanesas. Israel denuncia la "ocupación indirecta" iraní a través de Hizbulá y asegura que no se retirará mientras persista la amenaza.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha anunciado que ha otorgado al Ejército "libertad total de acción para frustrar cualquier amenaza directa o inminente" proveniente del Líbano, según ha dicho en un comunicado en vídeo emitido por su oficina.

"La orden que el ministro de Defensa (Israel Katz) y yo hemos dado al Ejército de Israel es clara y no ha cambiado: nuestros combatientes en el sur del Líbano tienen libertad total de acción para frustrar cualquier amenaza directa o inminente contra ellos o contra los habitantes del norte", ha afirmado Netanyahu.

El primer ministro también ha asegurado que el Ejército israelí, respaldado por él mismo y por "todo el pueblo", no tiene "ninguna restricción" respecto a sus operaciones en el país vecino, del que ocupa alrededor de 570 kilómetros cuadrados.

En el comunicado, Netanyahu ha insistido en que Israel permanecerá en la "franja de seguridad" -como se refiere el primer ministro israelí al territorio libanés ocupado- "todo el tiempo que sea necesario" con el fin de "proteger a los habitantes del norte y a todos los ciudadanos del país".

Pese al memorándum de entendimiento alcanzado entre Estados Unidos e Irán la semana pasada, que incluye el frente libanés, el Gobierno de Netanyahu ha reivindicado la libertad de Israel para seguir ocupando territorio en su país vecino e intercambiando fuego con la milicia libanesa Hizbulá.

Este punto de fricción, que hizo peligrar las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio en varias ocasiones, pareció calmarse durante el fin de semana, cuando Israel limitó la intensidad y la frecuencia de sus ataques en territorio libanés tras una tregua no oficial con Hizbulá anunciada la tarde del viernes.

El balance de muertos por la ofensiva israelí en el Líbano desde marzo asciende a 4.106, mientras que el número de heridos alcanza los 12.153, según los últimos datos difundidos por las autoridades libanesas este pasado domingo.

Israel denuncia "ocupación indirecta" iraní a través de Hizbulá

Las autoridades de Israel han avisado de que no se retirarán militarmente de Líbano, aduciendo la seguridad del norte de Israel, y tras denunciar la "ocupación indirecta" iraní a través del partido milicia chií Hizbulá.

"Israel respetará el alto el fuego en Líbano mientras no sea violado por Hizbulá. No tenemos ambiciones territoriales en Líbano, pero no nos retiraremos de la zona de seguridad ni expondremos a nuestros ciudadanos a los ataques de Hizbulá ni a una posible invasión", ha indicado el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, tras una llamada con su homólogo de Nueva Zelanda, Winston Peters, centrada en la situación en Oriente Próximo.

Israel ha recalcado que la soberanía de Líbano "ha sido vulnerada durante décadas y sigue siéndolo hoy" aduciendo la "ocupación indirecta por parte de Irán a través de Hizbulá".

"Tanto para Líbano como para Israel, es de interés que el Estado terrorista de Hizbulá sea desmantelado", ha recalcado Saar, insistiendo en que Israel seguirá con las operaciones militares en suelo libanés contra la milicia chií.

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