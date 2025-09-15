Netanyahu, listo para su ofensiva terrestre en Ciudad de Gaza: ya hay cientos de tanques preparados para entrar

¿Por qué es importante? Mientras las autoridades gazatíes cifran en 64.900 los fallecidos por ataques israelíes desde la ofensiva desatada el 7 de octubre de 2023; la ONU alerta de que los muertos en la guerra de Gaza son muchos más.

La ofensiva del Ejército de Israel en Gaza, liderada por Benjamin Netanyahu, se intensifica con bombardeos constantes y la implementación del plan "Tanques de Gedeón 2", que involucra una ofensiva terrestre con cientos de vehículos blindados. Israel justifica la destrucción de edificios residenciales alegando que albergan bases de Hamás, lo que ha vaciado progresivamente la Ciudad de Gaza. Los bombardeos indiscriminados han dejado a los civiles sin refugio, obligándolos a huir con apenas 10 minutos de aviso. La situación es crítica, con hospitales colapsados y un número de muertos que, según la ONU, podría superar los 680.000, reflejando un escenario devastador en la Franja de Gaza.

En Gaza, la ofensiva del Ejército de Benjamin Netanyahu no ha cesado. De hecho, cada minuto que pasa, se intensifica un poco más, si es que esto es posible en medio de un genocidio. Porque este lunes hemos asistido a nuevos bombardeos. Hemos visto como Israel revienta los pocos edificios que aún siguen en pie y avanza su plan "Tanques de Gedeón 2". Una ofensiva terrestre final que contará con la fuerza de cientos de vehículos blindados, tanques y excavadoras.

Como siempre, Israel ha vuelto a usar su ya clásica escusa para destruir Gaza y a sus civiles: esos edificios residenciales esconden bases militares de Hamás. Así, poco a poco, Netanyahu está vaciando la Ciudad de Gaza. Así, prepara su penúltimo golpe contra los gazatíes, contra el pueblo palestino: tras las bombas, una ofensiva terrestre que estaría cada vez más cerca de estallar. Según medios israelíes, ya hay cientos de tanques preparados, esperando a lo largo de la frontera norte de la Franja.

Mientras tanto, tristemente en la Ciudad de Gaza todo sigue igual. Se viven bombardeos indiscriminados con los que el régimen de Netanyahu se esfuerza en borrar del mapa las construcciones y viviendas más altas, mayoritariamente residenciales y dónde intentan sobrevivir los pocos civiles que no han abandonado todavía su ciudad.

Y, cuando se les alerta de que un nuevo proyectil está surcando el cielo y viene a por ellos, a penas tienen 10 minutos para coger lo que puedan o lo que les queda y salir corriendo para intentar ponerse a salvo. Cada vez más complicado, pues ya no quedan casi edificaciones donde refugiarse. Israel está allanando el camino para que luego marchen sus soldados sobre los escombros de los que fue la Ciudad de Gaza.

De hecho, la fase del plan de Israel para Gaza es claro y muy duro: arrasar completamente todo lo que queda para que los que consigan sobrevivir a sus ataques no tengan hogares a los que volver. Y por ello, solo en los últimos cuatro días, se ha bombardeado hasta 10 edificios donde, precisamente, se refugiaban los desplazados. Los que ya habían perdido sus hogares por la guerra.

Hasta 680.000 gazatíes asesinados

No hay sitios seguros ni en la Ciudad de Gaza ni casi en la totalidad de la Franja. Allí, en medio de esta guerra, solo se escuchan llantos y gritos de gente que lo han perdido todo. Los hospitales siguen colapsados y cada vez llegan hasta sus puertas más heridos y más personas desnutridas. Hasta el Ministerio de Salud de Gaza ha denunciado que los palestinos se encuentran en el triángulo del terror: hambre, bombardeos y privación de tratamiento.

El caos es tal que ni hay acuerdo en el número de personas que ya han perdido la vida. Porque mientras las autoridades gazatíes cifran en 64.900 los fallecidos por ataques israelíes desde la ofensiva desatada el 7 de octubre de 2023; la ONU alerta de que esa cifra es mucho más elevada.

Este lunes, la relatora de la ONU sobre Palestina ha afirmado que los muertos superan con creces los 65.000 estimados. Francesca Albanese sostiene que el número real puede ser diez veces mayor y ha llegado a hablar de 680.000 gazatíes fallecidos. Casi un tercio de los que vivían en la Franja. "Deberíamos empezar a pensar en 680.000 muertos", ha dicho de forma tajante.

Y ha dado más cifras: 10.000 palestinos detenidos, a este lunes 15 de septiembre de 2025 el 85% del enclave palestino está en ruinas y hasta 40.000 palestinos se han visto desplazados de forma forzosa.