Un muerto y tres policías heridos en un tiroteo en el vecindario de Wynnefield, en Filadelfia

¿Qué ha pasado? El atacante, que ha fallecido, se acercó a la zona y empezó a disparar "contra todos los agentes que había", dice el jefe de Policía. Se desconocen los motivos que le llevaron a ello.

Un tiroteo en Wynnefield, Filadelfia, ha dejado un muerto y tres policías heridos. El fallecido es el atacante, quien abrió fuego contra los agentes. Tras el incidente, todos fueron trasladados al Hospital Penn Pressbyterian, donde el tirador fue declarado muerto. Los policías tienen un pronóstico favorable y se espera su recuperación. Kelvin Bethel, jefe de Policía, destacó el sacrificio de los agentes y confirmó que una mujer fue llevada al Hospital Jefferson sin heridas aparentes. La investigación está en sus primeras etapas, sin conocer aún el motivo del ataque. La alcaldesa Cherelle Parker agradeció el trabajo policial y enfatizó el apoyo a los agentes.

Un tiroteo registrado en el vecindario de Wynnefield, en Filadelfia, se ha saldado con un muerto y tres agentes de Policía con heridas leves. El fallecido es el tirador que abrió fuego contra las fuerzas del orden.

Tras el enfrentamiento, todos ellos fueron trasladados de urgencia al Hospital Penn Pressbyterian donde, a las 23:00 hora local, el asaltante ha sido declarado muerto.

Según informa la 'CBS', el pronóstico de los policías es favorable y se espera que los tres se recuperen por completo y sin mayores complicaciones.

"Estos hombres y mujeres dan su vida por este trabajo. Estamos muy agradecidos de que esta noche vayan a sobrevivir a sus heridas y seguiremos avanzando como departamento", ha expresado Kelvin Bethel, jefe de Policía de Filadelfia.

En sus palabras ante la prensa, ha explicado cómo se ha producido el ataque: "El atacante abrió fuego contra todos los agentes que estaban allí. Había cuatro, de los cuales tres resultaron heridos".

Ha confirmado también que una mujer ha sido trasladada al Hospital Jefferson sin resultar herida: "Aparece en el vídeo, pero no estoy seguro si hay alguna lesión. Era propietaria de un coche que recibió disparos".

Las autoridades han repetido que la investigación está en una fase temprana y aún no se conoce el motivo del enfrentamiento. "¿Por qué decidió enfrentarse a los agentes? ¿Fue algo premeditado o no? Lo averiguaremos", afirma Bethel.

La alcaldesa de la ciudad, Cherelle Parker, ha querido unirse al agradecimiento del trabajo de los policías y ha sentenciado que la ciudad, "esta vez, ha ganado".

"Les pido que hagan lo más importante que para nosotros, como ciudad, podemos hacer ahora mismo para apoyar a estos oficiales y a sus familias, y a los hombres y mujeres aquí, en el Departamento de Policía de Filadelfia, quienes ponen sus vidas en juego a diario para proteger y servir", ha matizado la alcaldesa.

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