Este lunes 29 de agosto ha fallecido Yoo Joo Eun, actriz surcoreana, a sus 27 años. ¿La causa? La misma que plaga a una porción preocupante de artistas y ciudadanos de la península asiática: el suicidio.

La actriz debutó en el 2018 en una serie de humor negro llamada 'Big Forest', pero es mayormente conocida por formar parte del elenco de 'Joseon Survival Period'. Su hermano fue el encargado de compartir las devastadoras noticias con los seguidores de la actriz. "El 29 de agosto de 2022, Joo-eun dejó este lugar y se fue a un lugar cómodo. Si tienes tiempo, por favor saluda a Joo-eun en su camino" posteó en las redes sociales.

No solo publicó el anuncio, sino que también difundió la carta que había dejado la actriz antes de morir tal y como quería. Era una disculpa a sus seres queridos y un agradecimiento por todo su apoyo. "Siempre quise dedicarme a la actuación. Quizá lo era todo para mí o sólo una pequeña parte de mí. Pero resultó que seguir esta carrera fue muy difícil. No quería hacer otra cosa, y era insoportable"; la actuación para ella se convirtió en una "bendición y maldición".

Lamentablemente, las muertes trágicas por suicidio no son una anomalía en Corea del Sur, especialmente entre celebridades. Es un país muy avanzado tecnológicamente y con una cultura que se ha difundido por el mundo, pero sus tasas de suicidio, especialmente entre los más jóvenes, son bastante preocupantes.

El suicidio: el enemigo de las celebridades

A lo largo de los años son varios los que han encabezado los medios de comunicación por la razón más triste. Sin embargo, la que más ha impactado a la nación y con creces ha sido la muerte de Kim Jonghyun, el líder de la 'boyband' SHINee, a sus 27 años. Se descubrió su cuerpo sin vida en su hogar en el 2017 y rápidamente se atribuyó al suicidio por la forma de morir y por su desgarradora nota.

"Estoy roto por dentro. La depresión que lentamente me ha ido carcomiendo ya me ha devorado, y no he podido superarla. Es increíble lo mucho que duele. Nadie está más atormentado ni debilitado que yo. Volverme famoso probablemente no era mi destino. Me dicen que por eso lo estoy pasando mal... ¿Por qué lo elegí?", dijo Jonghyun en su último mensaje a fans y seres queridos.

SHINee era una de las 'boybands' más icónicas del país. Debutaron durante lo que se considera la 'segunda generación' del K-Pop, en el 2008, y con grandes éxitos como 'Replay', 'Ring Ding Dong' o 'Lucifer' se convirtieron con el paso del tiempo en grandes estrellas, por lo que las noticias de la muerte de su líder fue un balde de agua fría sobre la realidad de muchos otros artistas que batallaban contra la depresión en la oscuridad.

La muerte de Sulli, cantante del ‘girlgroup’ F(x) y Goo Hara de Kara —ambas amigas estrechas— también conmocionaron a Corea del Sur y al mundo en el 2019. Los dos grupos femeninos también pertenecían a la segunda generación de este género musical y simbolizaban el momento de transición en el que el K-Pop empezaba a explorar exportarse fuera de sus fronteras.

Las dos chicas habían sufrido mucho 'cyberbullying' y esto se atribuye como una de las causas que las empujó a tomar esta decisión. Sulli había abandonado su grupo precisamente por esta razón muchos años atrás, pero los comentarios no se detuvieron. Goo Hara, por su lado, era insultada porque se había reportado que había vídeos sexuales de la cantante que su exnovio usaba para chantajearla con "terminar su carrera en entretenimiento".

Y estos son solo algunos casos de los últimos años. Incluso Roh Moo Hyun, presidente del país, decidió que se iría de este mundo de este modo en 2009. Otras notables celebridades incluyen a la actriz Lee Eun-ju (24 años), la también actriz Choi Jin-sil (39) o la modelo Daul Kim (20 años).

¿Por qué el suicidio es tan preocupante en Corea del Sur?

Corea del Sur ha sido por varios años el país con la tasa de suicidio más alta de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El último estudio de la tasa de suicidios hecho por el centro nacional de Estadística de Corea en el 2020 destacó que hubo 13.195 suicidios ese año. Esto equivaldría a unos impresionantes 36 suicidios diarios aproximadamente, o sea, casi dos suicidios cada hora. En comparación, en el mismo año hubieron 3.941 en España, según el Ministerio de Sanidad.

En el último estudio se estima casi un suicidio cada 2 horas en 2020

Las razones son múltiples. Por un lado, están los estándares de belleza increíblemente estrictos; con varias estructuras palos verticales por la calle para que calcules qué tan delgado eres retándote a pasar por el más estrecho o carteles en escaleras del metro que te informan de cuántas calorías estas consumiendo. Además de que la industria de cirugías plásticas en Corea es una muy prominente en el mundo del esteticismo.

Por otro lado, Corea del Sur también es conocido por su competitividad en todos los sectores de la vida. Es primordial ser un buen hijo, buen estudiante y trabajador. Los exámenes de entrada a la universidad —'Suneung'— son una fuente de mucho estrés para los jóvenes que quieren entrar en SKY (cielo en inglés, o sea, la cima), siglas de las tres universidades más prominentes en Corea: Universidad Nacional de Seúl, Universidad de Korea y Universidad de Yonsei. El examen es tan complicado e importante que incluso se prohíbe que los aviones sobrevuelen el país durante esas horas para evitar el ruido.

Luego también hay que tomar en cuenta el 'cyberbullying' o la soledad. De acuerdo a Estadísticas de Corea el 31,7% de la población vive sola, y en un lugar donde la vida es tan rápida y exigente la soledad juega un papel en contra, agravando estados mentales ya de por sí debilitados.

El gobierno surcoreano ha intentado tomar diversas medidas para contrarrestar esto. Por ejemplo, el puente Mapo era uno de los sitios con la mayor tasa de suicidios por gente que se lanzaba al rio Han por lo que ahora vez teléfonos de emergencia situados cada pocos metros en las barandas, mensajes inscritos por toda la superficie dando ánimos, espejos para que las personas vean su reflejo antes de tomar la decisión, notas con mensajes como “no estás solo” o “eres fuerte” escritas por otros ciudadanos y barandas giratorias para no poder apoyarse en ellas para saltar al otro lado.