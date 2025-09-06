Muere un surfista tras ser atacado por un tiburón en una playa de Australia

Varias personas congregadas en la orilla tras el fallecimiento de un hombre por el ataque de un tiburón en Sidney (Australia)

Los detalles Según la cadena de televisión australiana 'ABC', el fallecido tenía 57 años, era un "surfista experimentado" y solo había estado en el agua con unos amigos durante unos 30 minutos antes del ataque del escualo

Un hombre de 57 años falleció tras ser atacado por un gran tiburón mientras practicaba surf en la playa Long Reef, al norte de Sídney. El incidente ocurrió poco después de las 10 de la mañana y, aunque el surfista fue llevado a la orilla, no sobrevivió al ataque. Según la cadena australiana 'ABC', era un surfista experimentado y había estado en el agua con amigos durante unos 30 minutos antes del ataque. La Policía de Nueva Gales del Sur investiga el tipo de tiburón responsable, utilizando partes de la tabla de surf recuperadas. Este año, Australia ha registrado al menos diez ataques de tiburón, cuatro de ellos mortales.

Un hombre ha fallecido este sábado tras ser atacado por un "gran tiburón" cuando hacía surf con unos amigos en la playa Long Reef del norte de Sídney, según informó en un comunicado la Policía australiana.

"Por lo que se cree es un gran tiburón", dice el comunicado de la Policía de Nueva Gales del Sur. Los servicios de emergencia fueron contactados poco después de las 10 de la mañana, y, aunque el hombre pudo ser llevado hasta la orilla, falleció en "el lugar del ataque".

Según la cadena de televisión australiana 'ABC', el fallecido tenía 57 años, era un "surfista experimentado" y solo había estado en el agua con unos amigos durante unos 30 minutos antes del ataque del escualo. La cadena señala que el resto del grupo pudo regresar a la orilla a salvo.

Los agentes cerraron la playa e investigan qué tipo de tiburón es responsable del ataque, para lo que se ayudan de dos partes de la tabla de surf que han sido recuperadas del agua.

Los escualos, especialmente el gran tiburón blanco, son temidos animales de Australia conocidos por sus esporádicos ataques a humanos, algunos de ellos mortales.

En lo que va del año se han reportado al menos una decena de ataques de tiburón en Australia, entre ellos el de un niño de 9 años que se salvó, y de los cuales 4 han resultado mortales.