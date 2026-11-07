El contexto Según la inteligencia israelí, Teherán habría reactivado en este lugar su programa de enriquecimiento de uranio. Se trata de una instalación subterránea fortificada.

Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de 20 millones de dólares por información sobre el programa nuclear de Irán, según anunció el Departamento de Estado. Este movimiento refleja la prioridad de Donald Trump de desmantelar las capacidades nucleares de Teherán. Crece la preocupación por un posible ataque de Estados Unidos e Israel a instalaciones nucleares iraníes, especialmente en la montaña Pickaxe, donde Irán habría reactivado su programa de enriquecimiento de uranio. Trump ha señalado este enclave como un objetivo, aunque su destrucción plantea dificultades, lo que ha llevado a discusiones sobre un ataque nuclear. La televisión iraní ya difunde recomendaciones ante tal posibilidad.

Estados Unidos ofrece una recompensa de 20 millones de dólares a quien proporcione información sobre el programa nuclear de Irán. Así lo ha anunciado el Departamento de Estado, en un nuevo movimiento que evidencia que Donald Trump sigue teniendo entre sus prioridades acabar con las capacidades nucleares de Teherán. Mientras tanto, crece la preocupación ante la posibilidad de que Estados Unidos e Israel contemplen un ataque contra instalaciones nucleares iraníes.

Todas las miradas están puestas ahora en la montaña Pickaxe, en el centro de Irán. Según la inteligencia israelí, Teherán habría reactivado allí su programa de enriquecimiento de uranio. Se trata de una instalación subterránea fortificada situada cerca de la planta nuclear de Natanz, que ya ha sido atacada anteriormente.

La montaña Pickaxe, el misterioso complejo nuclear iraní que preocupa a Trump e Israel

El propio Trump se ha referido a este enclave y ha dejado claro que está entre sus objetivos: "Todavía tenemos que ocuparnos, diría yo, de uno o dos lugares. Pero podemos hacerlo en diez minutos. Diez minutos. Así que tenemos ese plan. Probablemente habría que revisar la montaña Pickaxe y ocuparse de ello. Podemos hacer todo eso muy rápido", ha afirmado.

La montaña Pickaxe es una instalación que comenzó a construirse en 2020 y que, según las estimaciones, podría encontrarse enterrada a unos 100 metros bajo tierra. El complejo contaría con cuatro entradas y un muro de seguridad a su alrededor para proteger sus instalaciones. Algunos expertos, sin embargo, consideran que las obras todavía podrían no haber terminado.

La profundidad a la que estaría construida plantea importantes dificultades para cualquier operación militar. De hecho, Tucker Carlson, periodista muy cercano a la Administración Trump, sostiene que la única opción para destruirla sería recurrir a un ataque nuclear. Carlson también asegura que Benjamin Netanyahu lleva tiempo presionando a Trump para que dé ese paso y que ambos mantienen conversaciones frecuentes sobre esta posibilidad.

La preocupación por una eventual ofensiva ha llegado también a la televisión nacional iraní, que ya ha comenzado a difundir un vídeo con recomendaciones para la población ante la posibilidad de que caiga una bomba nuclear.

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