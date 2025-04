Los grandes de Wall Street se revuelven contra los aranceles de Trump: "Vamos hacia un invierno económico nuclear"

El impacto en las bolsas de los aranceles de Donald Trump no gusta ni un pelo a los 'peces gordos' de Wall Street, ni siquiera a los que hasta hace poco eran sus más acérrimos defensores. Es el caso del multimillonario Bill Ackman, que apoyó la candidatura de Trump a la Casa Blanca y ahora le advierte de que está perdiendo la confianza de los empresarios con su guerra comercial.

El gestor de fondos de inversión está de acuerdo con la tesis de Trump de que otros países se aprovechan de Estados Unidos, pero cree que al imponer aranceles "masivos y desproporcionados" está emprendiendo una "guerra comercial global contra todo el mundo a la vez" y está destruyendo la confianza en EEUU como socio comercial, lugar donde hacer negocios y mercado en el que invertir.

Así lo manifestaba este domingo en un largo mensaje en 'X', donde defiende que el mandatario republicano debería declarar un "tiempo muerto" de 90 días para negociar. Implementar sus aranceles individualizados por países, previstos para este mismo miércoles, supondrá lanzar una "guerra nuclear económica contra todos los países del mundo", advierte. "La inversión empresarial se detendrá, los consumidores cerrarán sus carteras y bolsillos, y dañaremos gravemente nuestra reputación ante el resto del mundo", alerta.

Si Trump no se replantea su política, incide, EEUU se encamina a "un invierno económico nuclear autoinducido". "No ayuda a la posición negociadora de nuestro país ni de nuestro presidente tratar de llegar a acuerdos mientras nuestro mercado se está derrumbando. Quienquiera que le esté recomendando esa idea al presidente Trump, debería ser despedido ya", abunda el empresario en otro mensaje, mientras Trump insiste en no dar marcha atrás.

Pero Ackman no es el único empresario estadounidense atemorizado con la deriva arancelaria de la Administración Trump, que está causando un descalabro histórico en los mercados. También el inversor Stanley Druckenmiller ha insistido en las últimas horas, con un inusual post en 'X', en que está en contra de imponer aranceles superiores al 10%. Ya en enero, en una entrevista con la 'CNBC', advirtió de que los riesgos de imponer aranceles eran muy superiores a las potenciales recompensas.

El viernes, era Warren Buffett quien tenía que salir al paso de un vídeo del que se hizo eco el propio Trump, en el que se afirmaba que el gurú de Wall Street supuestamente aplaude su estrategia económica. La empresa del veterano inversor, Berkshire Hathaway, emitió un comunicado para desmentir esos "comentarios supuestamente hechos por Warren E. Buffett" que circulaban en redes sociales.

Incluso el analista financiero Anthony Scaramucci, que fue brevemente director de Comunicación de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump, ha criticado sus políticas económicas: "Podría haber aplicado aranceles ligeros, desregulado y ampliado sus recortes de impuestos con moderación, y estaríamos en una época de auge. Sin embargo, nos encontramos ante una inminente y profunda recesión", ha advertido en sus redes sociales. Parece que los aranceles de Trump no gustan a casi nadie... salvo a Trump.